3. Liga: Von Abstieg bis Aufstieg - das ist drin am 36. Spieltag

Am drittletzten Spieltag der Saison können in der 3. Liga die nächsten Entscheidungen fallen. Von großer Enttäuschung bis zu unbändigem Jubel ist alles möglich.

Ein Absteiger steht schon seit Mitte April fest. Nach einem 0:3 gegen Wehen Wiesbaden gingen bei der Spielvereinigung Unterhaching bereits am 34. Spieltag die Lichter aus. Gleiches droht dieses Wochenende den nächsten Teams.

Der Abstiegskampf

Am vergangenen Spieltag ist keine Entscheidung gefallen, dafür könnten jetzt gleich zwei Clubs ihre Zeit im Profifußball vorerst beenden. Die schlechtesten Aussichten hat der SV Sandhausen - nach 17 Jahren in der zweiten und dritten Liga. Der SVS hat acht Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und muss sein Heimspiel gegen Rostock gewinnen, sonst besteht keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Aber selbst wenn der Tabellenneunzehnte drei Punkte holt, geht der Blick zur Konkurrenz. Sollten der VfB Stuttgart II (gegen Aachen, Samstag, 14 Uhr) oder Waldhof Mannheim (gegen Cottbus, Sonntag, 13:30 Uhr) gewinnen, geht Sandhausen sogar unabhängig vom eigenen Ergebnis in die Regionalliga.

Hannover darf nicht verlieren

Das gleiche gilt für Hannover II. Außerdem erwischt es die Hannoveraner unabhängig von der Konkurrenz, wenn sie gegen Unterhaching verlieren. Holt Hannover einen Punkt gegen die bereits abgestiegene Spielvereinigung, reicht das auch nicht, sobald Stuttgart oder Mannheim ebenfalls einen Zähler holen.

Das Aufstiegsrennen

Dramatischer könnte es kaum sein. Am Samstagnachmittag kann der Tabellenerste Dresden beim Tabellenzweiten in Bielefeld aufsteigen. Gewinnt Dynamo, spielt das Team von Trainer Thomas Stamm in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Und selbst mit einem Unentschieden kann der Aufstieg eingetütet werden, dann allerdings erst am Sonntag. Wenn Saarbrücken und Cottbus beide nicht gewinnen, steigt Dresden (aktuell sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz drei) auf der Couch auf. Sollten die beiden sogar verlieren und auch Mitkonkurrent Rostock keine drei Punkte holen, dann würde Dresden sogar mit einer Niederlage in Bielefeld aufsteigen.

Auch Bielefeld kann hoch gehen

Aber auch die Bielefelder können den Aufstieg an diesem Wochenende schaffen. Holt der Pokalfinalist drei Punkte im absoluten Topspiel gegen Dresden, muss er auf Patzer von den Konkurrenten aus Cottbus und Saarbrücken hoffen. Sollten die beiden maximal unentschieden spielen, steigt Bielefeld auf. Wenn die beiden ihre Spiele verlieren und Rostock maximal einen Punkt in Sandhausen holt, dann reicht Bielefeld ein Unentschieden gegen Dresden, um nächste Saison wieder zweitklassig zu spielen. In jedem Fall muss die Arminia bis Sonntag warten, denn dann spielt erst Cottbus.