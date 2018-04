Im Fernduell bleibt der Karlsruher SC weiterhin noch vor Wehen Wiesbaden auf dem dritten Tabellenplatz. Im torlosen Unentschieden sichert sich der KSC gegen Paderborn einen wichtigen Punkt.

Dauer 07:28 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Karlsruher SC - SC Paderborn 07 0:0 3.Liga 36.Spieltag

Der Karlsruher SC hat drei Spieltage vor Saisonende im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen Dämpfer erhalten. Während die Badener am Samstag vor eigenem Publikum gegen den bereits als Aufsteiger feststehenden SC Paderborn nicht über ein 0:0 nicht hinauskamen, konnte Mitkonkurrent SV Wehen Wiesbaden zeitgleich gegen den FSV Zwickau (3:0) dreifach punkten. Der KSC verteidigte damit zwar den Relegationsplatz, hat aber nur noch einen Zähler Vorsprung auf die Hessen.

Dauer 01:27 min Alois Schwartz: "Es war ein richtig gutes Fußballspiel Alois Schwartz: "Es war ein richtig gutes Fußballspiel

Karslruher SC - SC Paderborn 0:0 (0:0) Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (81. A. Fink), Marcel Mehlem, Wanitzek, Muslija - Pourie, Schleusener SC Paderborn 07: Zingerle - Boeder, Schonlau, Strohdiek, Collins - Krauße - Klement (80. Zolinski), Ritter (90.+1 Wimmer), Antwi-Adjej - P. Tietz (73. Bertels), S. Michel Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz) Zuschauer: 16899

Die 16.899 Zuschauer im Karlsruher Wildpakstadion sahen von Beginn an eine schnelle Partie auf hohem Niveau. Bereits in der 9. Minute musste KSC-Torhüter Benjamin Uphoff mit dem Fuß in höchster Not gegen Paderborns Marlon Ritter klären. Nicht viel schlechter machte es SCP-Keeper Leopold Zingerle, der drei Minuten später einen Schuss von Marvin Pourie per Faustabwehr entschärfte. Über die gesamte weitere Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts, Paderborn erarbeitete sich jedoch in beiden Spielhälften leichte Vorteile.

Dauer 01:04 min Fabian Schleusener: "Ich komme klar vor ihm an den Ball" Fabian Schleusener: "Ich komme klar vor ihm an den Ball"

VfR Aalen unterliegt in Unterhaching

Bereits am Freitag hatte der VfR Aalen seinen Auswärtsauftritt in Unterhaching verloren. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen den Hachinger Maximilian Weltmüller (51.) konnte Unterhaching in der 68. Spielminute durch Rico Preißinger zur Führung kommen. Diese gaben die Bayern dann nicht mehr ab. Aalen steht nach zehn Spieltagen auf Rang zehn, Unterhaching ist neunter.