Der Karlsruher SC fährt am Samstag (13:30 Uhr) nach Aalen. Gewinnen die Badener und stolpert Wehen Wiesbaden, ist ihnen der Relegationsplatz nicht mehr zu nehmen.

Die Ausgangslage für den KSC ist gut, war jedoch schon besser. Durch das torlose Remis gegen Paderborn ließen sie im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz federn. Der Vorsprung auf Wehen Wiesbaden beträgt aktuell nur noch einen Zähler. Doch nach wie vor ist es eine ganz einfache Rechnung: Gewinnt Karlsruhe in Aalen, während zeitgleich der Verfolger Wehen Wiesbaden in Paderborn verliert, fällt die Vorentscheidung um den Aufstiegsrelegationsplatz schon an diesem Samstag.

TV-Tipp Das komplette Spiel VfR Aalen - Karlsruher SC ab 13:20 Uhr Live im SWR Fernsehen und im Livestream auf swr.de/sport.

Aalen mit Sonderrolle

Der kommende Gegner aus Aalen konnte aus den vergangenen zwei Spielen sechs Punkte holen, findet sich jedoch im Niemandsland der Tabelle (Platz 10) wieder. Im Hinspiel gelang dem VfR ein satter 1:0-Erfolg im Wildpark. Interessanter Fakt: Am letzten Spieltag trifft der KSC-Verfolger aus Wiesbaden ebenfalls auf den VfR Aalen. Somit hat die Vollmann-Elf ein Wörtchen mitzureden, wer letztlich den Gang in die Relegation antreten darf.

"Die Stimmung ist gut, aber wir sind konzentriert. Wir wissen genau, worum es geht." Benjamin Uphoff, KSC-Torhüter

Zum Heimfinale konnte der VfR Aalen im Vorfeld eine neue Besucherbestmarke in dieser Saison aufstellen. Am Montag waren bereits 5200 Tickets abgesetzt, es werden rund 8000 Zuschauer in der Ostalb-Arena erwartet. Minimum die Hälfte davon reist aus Karlsruhe an. Die Karlsruher Fans wollen dabei sein, wenn ihr Team den entscheidenden Schritt in Richtung Relegation macht. KSC-Trainer Alois Schwartz stehen für das enorm wichtige Auswärtsspiel bis auf Matthias Bader alle Akteure zur Verfügung.

Der KSC-Kapitän Daniel Gordon bleibt fokussiert: "Wir haben weiterhin alles selbst in der Hand und versuchen natürlich, in den nächsten zwei Spielen sechs Punkte zu holen.“ Gut möglich, dass den Karlsruhern aber auch schon drei Punkte am Wochenende reichen. Vorausgesetzt Wehen Wiesbaden stolpert in Paderborn.