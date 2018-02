per Mail teilen

Der Karlsruher SC gewinnt und bleibt an der Spitzengruppe dran. Der VfR Aalen und die SG Sonnenhof Großaspach hängen indes im Mittelfeld der 3. Liga fest.

Der Karlsruher SC hat sich in der 3. Fußball-Liga mit einem 2:0 (0:0) am Sonntag gegen den Chemnitzer FC an Hansa Rostock vorbei auf Platz vier geschoben. Die Treffer für die Badener erzielten Fabian Schleusener (61.) und Daniel Gordon (70.).

Karlsruher SC - Chemnitzer FC 2:0 (0:0) Karlsruhe: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon (78. Stoll), Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija, Fink (73. Pourie), Lorenz (84. Thiede) - Schleusener. Trainer: Schwartz Chemnitz: Tittel - Scheffel, Marcus Hoffmann, Endres, Sumusalo - Grote, Reinhardt - Hansch, Baumgart - Kluft (79. Marvin Thiele), Slawow. Trainer: Bergner Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler) Tore: 1:0 Schleusener (59.), 2:0 Gordon (70.) Zuschauer: 10.688 Gelbe Karten: Grote, Endres, Slawow

Der VfR Aalen hat es beim 1:1 gegen den SV Meppen versäumt, sich vom Tabellen-Mittelfeld abzusaetzen. Zwar brachte Matthias Morys den VfR in der 18. Minute in Führung, doch Marcel Gebers konnte Sekunden vor dem Halbzeit-Pfiff ausgleichen.

Dauer 07:30 min VfR Aalen - SV Meppen 1:1 Mit einem Unentschieden trennen sich die Mannschaften des VfR Aalen und die des SV Meppen. Damit bleiben sie Tabellennachbarn.

Der VfR Aalen steht mit nun 38 Punkten auf Platz acht, dicht gefolgt vom SV Meppen mit 36 Punkten auf Platz neun.

VfR Aalen - SV Meppen 1:1 (1:1) Aalen: Husic - Traut, Robert Müller, Geyer, Thorsten Schulz - Stanese, Maximilian Welzmüller, Preißinger - Bär (73. Trianni), Schnellbacher, Morys (82. Wegkamp)

Trainer: Vollmann Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Senninger - Leugers, Bähre - Kleinsorge, Martin Wagner (79. Deters), Granatowski (64. Kremer) - Girth

Trainer: Neidhart Tore: 1:0 Morys (18., Foulelfmeter), 1:1 Gebers (44.) Schiedsrichter: Florian Kornblum (Fürth) Zuschauer: 2.807

Dauer 07:31 min VfL Osnabrück - SG Sonnenhof Großaspach 2:1 Osnabrück empfing diesen Samstag die SG Sonnenhof Großaspach. Nach harter Arbeit steht es am Ende 2:1 für die Jungs vom VfL - ein verdienter Sieg.

Die SG Sonnenhof Großaspach musste beim abstiegsgefährdeten VfL Osnabrück eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Marc Heider 64.) und Emmanuel Iyoha (77.) schossen die Niedersachsen in Führung. Saliou Sané konnte kurz vor Schluss nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

Damit steht die SG Sonnenhof Großaspach mit 33 Punkten auf Platz elf, Osnabrück springt mit nun 32 Punkten auf Platz zwölf.