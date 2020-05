per Mail teilen

Die 3. Liga soll nach langem Hin und Her am 30. Mai starten. Halle und Magdeburg drängen dennoch weiter auf einen Abbruch.

Die Fronten bleiben verhärtet, doch DFB-Präsident Fritz Keller gibt nicht auf: Allen Protesten vor allem aus Magdeburg und Halle zum Trotz soll in der 3. Liga am 30. Mai endlich wieder der Ball rollen. "Wir werden alles daran setzten, die Liga komplett zu überzeugen. Die Saison soll auf dem Rasen entschieden werden", sagte Keller. Die festgefahrene Situation soll sich endlich entspannen.

Die Zeit wird langsam knapp

Allerdings wird die Zeit langsam knapp, das weiß auch der DFB. "Wenn wir bis zum 15. Juni nicht starten können, ist ein Saisonende auf dem Platz unrealistisch", sagte Generalsekretär Friedrich Curtius. Er gehe jedoch davon aus, am 30. Mai starten zu können. Wichtigste Voraussetzung: "Wir müssen abwarten, was die Politik entscheidet."

Es gibt noch einige Hürden

Doch es gibt noch weitere Hürden. Allen voran der 1. FC Magdeburg bekräftigte am Dienstag noch einmal die Forderung nach einem Abbruch. Eine Verlängerung der Spielzeit über den Juni hinaus sei "nicht akzeptabel", sagte Magdeburgs Geschäftsführer Mario Kallnik der Mitteldeutschen Zeitung. Deshalb benötige es "heute umso mehr eine Entscheidung zum Abbruch der Saison".

Kallnik erklärte, dass man auf keinen Fall über den 30. Juni hinaus spielen könne, die Verträge würden auch trotz Corona definitiv nur bis Ende Juni Gültigkeit haben. "Das haben wir auch juristisch prüfen lassen", sagte der Geschäftsführer bei Sky.

Auch Halles Sportdirektor Ralf Heskamp warnte angesichts des Coronafalls in Chemnitz vor einer Wettbewerbsverzerrung. Der DFB hat dennoch eine "deutliche Mehrheit" ausgemacht, die für eine Fortsetzung ist.

"Heute ist uns ein Schreiben von acht Vereinen eingegangen, die weiterspielen möchten", sagte Curtius. Der DFB-Generalsekretär gab angesichts der zerstrittenen Situation aber auch zu: "Das belastet uns alle, das kann man nicht beschönigen.".

Verfahrene Situation

Pläne über die Fortsetzung der Saison am 26. Mai waren zuletzt verworfen worden. Alternativen Vorschlägen zur Zukunft der Liga erteilte der DFB eine Absage. So war zuletzt aus dem Saarland eine zweigeteilte Liga vorgeschlagen worden. "Ich glaube nicht, dass das eine Mehrheit finden wird", sagte Curtius. Auch die Anregung aus Jena, künftig mit 24 oder 25 Mannschaften von September bis Mai zu spielen, lehnte er angesichts der dann unumgänglichen Spieltagsflut ab.

Der DFB behielt sich zudem die Option vor, bei einem Veto der Bundesländer die Spielorte zu verlegen. Das könnte besonders den Osten Deutschlands treffen. Wegen behördlicher Verfügungen ist in Sachsen-Anhalt derzeit das Mannschaftstraining bis 27. Mai nicht erlaubt, in Thüringen sogar bis 5. Juni.

Waldhof steigt wieder ins Training ein

Der SV Waldhof Mannheim ist derweil wieder offiziell ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das bestätigte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp dem "Mannheimer Morgen". Kompp zufolge sei auch die zweite Corona-Testreihe bei allen Spielern und Betreuern negativ ausgefallen. Bis zuletzt hatte der DFB dem Drittligisten das Mannschaftstraining verboten, da die Corona-Tests ein verpflichtender Teil des Hygienekonzeptes zur Fortsetzung der 3. Liga sind. Da der SVW diese bis vor kurzem noch nicht durchgeführt hatte, durften die Spieler bis zum heutigen Dienstag nur in Kleingruppen trainieren. Nun sind jedoch auch wieder Zweikämpfe und "normales Training" erlaubt. Wann und wo der Verein ein Quarantänehotel beziehen wird, ist laut Kompp noch unklar. "Dabei hängt auch viel von der Spiel-Terminierung durch den DFB ab", so Kompp weiter.

Weiterhin nur Kleingruppentraining in Großaspach

Auch die SG Sonnenhof Großaspach befindet sich in der Vorbereitung für den möglichen Neustart in der 3. Liga. Die Spieler dürfen derzeit allerdings nur in Kleingruppen mit entsprechenden Abstandsregeln trainieren. Über durchgeführte Corona-Tests oder deren Ergebnisse gibt es bislang von Vereinsseite keine Informationen.