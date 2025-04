Waldhof, VfB II, Sandhausen: Die Luft im Tabellenkeller wird dünner

Für den SV Waldhof Mannheim und den VfB Stuttgart II geht es im Saisonendspurt der 3. Liga um den Klassenverbleib. Der SV Sandhausen hingegen ist kaum mehr zu retten.

Vier Spiele stehen noch aus in der 3. Liga. Vier Spiele, in denen es für die drei Vereine aus dem Südwesten um nicht weniger geht als den Verbleib in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Während der SV Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart II den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen können, hat der SV Sandhausen nur noch theoretische Chancen auf eine weitere Saison in der 3. Liga.

Waldhof Mannheim hat ein hartes Restprogramm

Die Saison von Waldhof Mannheim verläuft erneut enttäuschend. Zwar war die Erleichterung groß nach dem Erreichen des Klassenerhalts in der vergangenen Saison, Tabellenplatz 16 entsprach dennoch in keiner Weise den Zielen und Ambitionen des Traditionsvereins aus der Kurpfalz. Knapp ein Jahr später zeichnet sich ein sehr ähnliches Bild: Waldhof Mannheim ist Tabellensechzehnter und kämpft abermals gegen den Abstieg in die Regionalliga. Dominik Glawogger ist nach Marco Antwerpen und Bernhard Trares der dritte Cheftrainer in dieser Spielzeit, der Österreicher soll die verkorkste Saison der Mannheimer retten.

Abstiegskampf in der 3. Liga Platz Team Tor-Differenz Punkte 14 Alemannia Aachen -1 44 15 Borussia Dortmund II +1 43 16 Waldhof Mannheim -4 39 17 VfB Stuttgart II -12 39 18 SV Sandhausen -13 32 19 Hannover 06 II -22 30 20 SpVgg Unterhaching -26 23

Noch steht der seit fünf Spielen sieglose SV Waldhof über dem Strich - aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen VfB Stuttgart II. Damit das auch nach dem 35. Spieltag so bleibt, dürfen die Mannheimer am kommenden Sonntag im direkten Duell mit dem VfB II (19:30 Uhr) nicht verlieren. Streng genommen ist ein Sieg Pflicht, denn das weitere Restprogramm könnte schwerer kaum sein: Mit Energie Cottbus (A), Dynamo Dresden (H) und Arminia Bielefeld (A) trifft Mannheim noch auf die Top-3 der Liga.

Geht es für den VfB Stuttgart II direkt wieder runter?

Der VfB Stuttgart II steht nach 34 Spieltagen auf dem ersten Abstiegsplatz und hat wie der SV Waldhof Mannheim vier Punkte Rückstand auf Dortmund II. Der Aufsteiger ist seit vier Partien sieglos, gegen Unterhaching (2:2) und Verl (1:1) wurden zuletzt jeweils nach Führungen die so dringend benötigten Siege verpasst. Nun könnte das direkte Aufeinandertreffen mit Waldhof Mannheim wegweisend für den Kampf um den Klassenverbleib sein.

Nach dem Kellerduell bei Waldhof Mannheim am kommenden Sonntag trifft der VfB Stuttgart II noch auf Alemannia Aachen (H) und Borussia Dortmund II (A), die ebenfalls noch nicht gesichert sind und durch Erfolge der Schwaben nochmal tief in den Abstiegskampf hineingezogen werden könnten. Zum Abschluss der Saison geht es für den VfB II gegen Rot-Weiss Essen (H).

Sandhausen im freien Fall Richtung Regionalliga

Deutlich bedrohlicher ist die sportliche Situation beim SV Sandhausen. Der SVS hat bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und kassierte jüngst beim 0:2 gegen Essen die siebte Niederlage nacheinander. Kaum zu glauben: Mitte November war der SV Sandhausen noch Tabellenführer in der 3. Liga, doch seit dem 15. Spieltag gelang nur noch ein weiterer Sieg. Nach Sreto Ristic und Kenan Kocak leiten nun Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier als Duo das Training, der Absturz in die Regionalliga scheint jedoch kaum mehr abwendbar.

Im Saisonendspurt geht es für den SV Sandhausen noch gegen Dynamo Dresden (A), Hansa Rostock (H), Erzgebirge Aue (A) und Viktoria Köln (H). Sandhausen hat den Klassenverbleib nicht mehr in der eigenen Hand und könnte schon am kommenden Wochenende als Absteiger feststehen, wenn das Team in Dresden verlieren sollte und es im Duell zwischen Mannheim und Stuttgart am Sonntagabend einen Sieger gibt.