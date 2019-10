per Mail teilen

Aus eins mach zwei. Oder sogar drei? Oliver Bierhoffs Plan, die 3. Liga zwei- oder gar dreigleisig laufen zu lassen, trifft in Mannheim und Aalen auf wenig Zuspruch.

Die Idee

Oliver Bierhoff will mehr. Mit einer mehrgleisigen 3. Liga möchte der Sportliche Leiter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft jungen Talenten mehr Spielmöglichkeiten geben. Während seines Aufenthalts in Estland für die EM-Qualifikation sagte er dem kicker: "Wir machen uns Gedanken darüber, welche Strukturen für einen besseren Werdegang der Spieler geändert werden müssen".

Wir dürfen nicht warten, bis der Karren im Dreck steckt. Oliver Bierhoff im kicker

Ende September hatte der 51-Jährige sein "Projekt Zukunft" auf dem DFB-Bundestag vorgestellt. Das Ziel ist es, den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze zu bringen. Da es sich dabei um eine "Mammutaufgabe" handle, müssten der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga an einem Strang ziehen. Und weiter: "Wir müssen anpacken, uns bewegen und Mut zur Veränderung haben".

Die 3. Liga wurde in der Spielzeit 2008/2009 als eingleisige dritte Profiliga eingeführt, um die Leistungsdichte im Unterbau zu erhöhen. Damit wollte der DFB den Wettbewerb auch für TV-Sender und Sponsoren attraktiver machen.

Gegenstimmen aus Mannheim und Aalen

Bierhoffs Äußerungen regen zur Diskussion an. Beim Drittliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim erhält die potentielle Aufteilung der Liga wenig Zuspruch. "Die 3. Liga ist eine tolle Liga", sagt Jochen Kientz, Sportdirektor der Mannheimer zu SWR Sport.

Ich würde eine mehrgleisige Lösung nicht befürworten. Jochen Kientz zu SWR Sport

Er ist der Meinung, dass die "zahlreichen Traditionsclubs wie 1860 München, Hansa Rostock, Magdeburg, Uerdingen, Ingolstadt und Waldhof Mannheim die 3. Liga zu einer qualitativ hochwertigen Spielklasse" machen.

Dauer 0:50 min Jochen Kientz über die 3. Liga Jochen Kientz über die 3. Liga.

Würde es nun mehr Mannschaften in der dritthöchsten Liga Deutschlands geben, so bestünde laut Kientz die Gefahr, dass die Qualität ein bisschen nach unten gehe. Das würde zwar den jüngeren Spielern entgegen kommen und "deren Einstieg erleichtern". Dennoch ist sich Kientz sicher: "Der richtige Weg ist es, wenn junge Spieler über die Regionalliga gehen." Diese sei auch eine "ordentliche Liga", in der die Spieler "jede Woche auf dem Platz stehen und Erfahrungen sammeln können".

Dauer 1:07 min Jochen Kientz: "Für die Entwicklung ist die Regionalliga gut." Jochen Kientz: "Für die Entwicklung ist die Regionalliga gut."

Auch Vertreter der Regionalliga sehen Bierhoffs Pläne kritisch. Der Geschäftsführer vom VfR Aalen, Giuseppe Lepore, spricht sich bei SWR Sport ebenfalls gegen eine Veränderung der 3. Liga aus: "Die aktuelle 3. Liga hat sich bewährt."

Deshalb sieht Lepore auch "keinen Bedarf für eine Veränderung." Die gegenwärtige Struktur ermögliche bereits eine gute Förderung junger Spieler. Es gebe einige, die in der 3. Liga Fuß fassen konnten und es später in die 2. Bundesliga oder in die Bundesliga geschafft hätten, erklärt das ehemalige KSC-Verwaltungsratmitglied.

Dauer 0:49 min Giuseppe Lepore (VfR Aalen): "Ich sehe keinen Veränderungsbedarf." Giuseppe Lepore: "Ich sehe keinen Veränderungsbedarf."

Lepore sieht aber auch die Vorteile einer zweigleisigen 3. Liga: "Der Weg nach oben wäre für Regionalligisten einfacher, da es mehr Mannschaften geben würde." Aber er stellt sich auch die Frage, "ob eine zweigleisige 3. Liga nicht auch weniger attraktiv wäre", was sich auf die Vermarktung und TV-Gelder negativ auswirken könnte.

Regionalligavereine sollen finanziell besser unterstützt werden. Giuseppe Lepore zu SWR Sport

Ein besserer Ansatz, aus Sicht des VfR-Geschäftsführers, wäre eine "zweckgebundene finanzielle Unterstützung für Regionalligavereine". Dann könnten die Mannschaften der vierten Spielklasse noch mehr Fokus auf die Ausbildung junger Spieler legen.