Spielen um jeden Preis? Freigetestet heißt nicht fit!

In der Bundesliga hat der FSV Mainz 05 auch für die Partie in Augsburg einen Antrag auf Verlegung gestellt. Unabhängig vom Termindruck der DFL: Die Gesundheit der Spieler hat oberste Priorität, meint SWR Sportredakteur Stefan Kersthold.

Nach ein paar Sprints sei in Osnabrück "der Schlauch schon gerissen". Terrence Boyd, Siegtorschütze des 1.FC Kaiserslautern vom vergangenen Wochenende, machte deutlich, dass es in den ganzen Coronadiskussionen im Sport um sehr viel mehr geht, als um die Anzahl von spielberechtigten Akteuren. Ich weiß auch, dass die DFL die Vorgaben für einen Antrag auf Spielverlegung klar definiert hat. Kurz gesagt: 16 spielberechtigte Akteure (siehe Infobox) müssen zur Verfügung stehen.

DFL Spielordnung - Auszug Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Zu diesen 16 Akteuren müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, zählen. "Bei der Entscheidung über einen Antrag sind sporttypische Sachverhalte (Verletzungen, Sportstrafen, usw.) sowie Erkrankungen, die nach dem ersten Anschein auf grob fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße gegen wesentliche Vorgaben der Anhänge I und II zur Spielordnung des DFL e.V. zurückzuführen sind, nicht zu berücksichtigen. Die insofern verletzten, gesperrten oder erkrankten Spieler gelten demnach als 'zur Verfügung stehend' im Sinne dieser Vorschrift." Akteure in Corona-Quarantäne oder per Abstellungsverordnung fehlende Spieler zählen dagegen nicht dazu.

Augsburg will spielen

Beim FSV Mainz 05 waren vor der geplanten Partie gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag diese Vorgaben erfüllt. Folgerichtig stimmte die DFL einer Verlegung auf kommenden Mittwoch (16. März, 18.30 Uhr) zu. Meiner Meinung nach war der Vorstoß der 05er, auch das anstehende Spiel am Samstag beim FC Augsburg zu verlegen, eine konsequente und völlig richtige Entscheidung. Der kleine Haken hier, und deshalb gab es zuletzt wohl auch die Einwände von Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter: Einige der erkrankten Mainzer Akteure könnten sich vor der Partie freitesten. Ähnlich wie Terrence Boyd am vergangenen Wochenende, als sein Test am Morgen des Spieltags negativ ausfiel. Somit würde einer Austragung des Mainzer Spiels nichts im Wege stehen. Das würde den abstiegsgefährdeten Augsburgern sehr entgegen kommen. Deshalb hat der FCA sogar noch den Vorschlag gemacht, erst am Sonntag zu spielen.

Der 1. FSV Mainz 05 ist von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen picture-alliance / Reportdienste imago

Gesundheit geht vor!

Unabhängig ob Samstag oder Sonntag, ob DFL Vorgabe oder nicht - für die betroffenen Akteure ist die Problematik eine ganz andere. Terrence Boyd hat es angedeutet: Ein negativer Test bedeutet nicht, dass er vollständig genesen ist. Und er bedeutet erst recht nicht die Wiedererlangung der zuvor vorhandenen Fitness. Dies zeigt auch ein Beispiel aus der Deutschen Eishockey Liga. Eine neue Studie beim DEL-Klub Iserlohn Roosters hat erschreckende Ergebnisse hervorgebracht. So hat der Teamarzt des Klubs, Dr. Jochen Veit, nach einem Corona-Massenausbruch in seinem Verein eigene Untersuchungen angestellt. Innerhalb von elf Tagen hatten sich 25 Personen mit Corona infiziert. Zum Zeitpunkt der Infektion waren alle geimpft oder genesen. Der Mediziner hatte sich die Krankengeschichte zum Verlauf angehört, Herz und Lunge untersucht und Blutwerte ermittelt. Bei drei Spielern war ein Herzwert erhöht, bei drei weiteren Spielern ein anderer Herzwert. Teilweise stimmten die Blutwerte auch nicht mit dem Krankheitsverlauf überein. Zudem hatten weitere drei Spieler starke Symptome wie Schwindel, Fieber und den Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns angegeben. Von den Infizierten blieben lediglich drei komplett symptomfrei. Bei einem Spieler stellte Veit später eine Erweiterung am Herz fest. "Wenn dieser Akteur sofort wieder Leistungssport betrieben hätte, wäre es gefährlich geworden - mit möglicherweise irreparablen Herzschäden", so der Arzt.

Bei allem Termindruck: Vorsicht ist geboten

Auch wenn diese Fälle glücklicherweise die Ausnahme bleiben, kann man Folgeschäden bei zu schneller Rückkehr nicht ausschließen. Deshalb sind in diesen Zeiten neben den Verantwortlichen aller Verbände ganz besonders die Vereinsärzte gefragt und gefordert. Um Spielerinnen und Spieler, die - auch das ist verständlich - gerne möglichst schnell wieder auf den Rasen, den Hallenboden oder aufs Eis zurückkehren möchten, gründlich zu untersuchen und gegebenenfalls durch eine längere Pause zu schützen.