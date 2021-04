Jetzt hat die Corona-Pandemie auch die Fußball-Bundesliga erreicht. Nach Spielabsagen in der zweiten Liga und damit Zwangspausen für die Teams aus Kiel, Sandhausen und Karlsruhe, wurde jetzt Hertha BSC wegen vier positiver Coronafälle in Quarantäne geschickt. Dazu die Meinung von Stefan Kersthold aus der SWR Sportredaktion.

Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf, Mammutprogramm im Saisonendspurt – das waren die Argumente von Dynamo Dresden vor fast genau einem Jahr. Damals mussten die Sachsen in Quarantäne und verpassten letztendlich, vielleicht tatsächlich durch die große Belastung zum Saisonende, den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Und dennoch war die Entscheidung der Isolation eine richtige. Genauso wie die aktuelle des Berliner Gesundheitsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf.

Ab wann in Quarantäne

Was mich allerdings immer wieder irritiert - die Einschätzung, ab wie vielen positiv getesteten Akteuren eine Quarantäne angeordnet wird. So durfte unlängst die deutsche Nationalmannschaft gegen Island antreten, obwohl mit Halstenberg und Hofmann zwei Spieler infiziert waren. Auch bei den Zweitligisten SV Sandhausen und Karlsruher SC reichten zwei Fälle noch nicht für eine Spielabsage aus, erst nach zwei weiteren positiven Tests wurden die kompletten Teams von den zuständigen Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt.

Ähnlich die aktuelle Situation in Berlin. Auch hier begann die Isolation erst, nachdem gestern Abend mit Marvin Plattenhardt ein weiterer Akteur positiv auf Corona getestet worden war. Drei Infizierte sind noch okay, vier nicht mehr, weil dann eine nicht mehr kontrollierbare Infektionskette entsteht? Das ist, wie so viele Entscheidungen in Zeiten der Coronapandemie, nicht unbedingt nachvollziehbar.

Gesundheit steht über allem

Dass sich die gesamte Profi-Fußball-Blase auf sehr dünnem Eis bewegen wird, das war von Anfang an klar. Und natürlich möchte die Deutsche Fußball Liga die Spielzeiten auch deshalb vernünftig beenden, um sich, und damit auch den Klubs, die kompletten Fernsehgelder zu sichern.

Andererseits, und das sollte auch im Land der 50 Millionen Bundestrainer im Vordergrund stehen: Es geht um die Gesundheit aller Beteiligten. Und die ist mit Sicherheit wertvoller und wichtiger als die Verlegung des ein oder anderen Fußballspiels!