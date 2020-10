per Mail teilen

Obwohl Trainer Thomas Tuchel mit Paris St. Germain den Champions-League-Titel gegen den FC Bayern München verpasste, hat sein ehemaliger Chef beim FSV Mainz 05, Christian Heidel, großen Respekt vor seiner Entwicklung.

"Es war ein knappes Spiel auf Augenhöhe, aber sicherlich mit einem nicht unverdienten Sieger." So bewertet Christian Heidel den 1:0 Erfolg der Münchner Bayern gegen Paris St. Germain im Champions-League-Finale.

Auch Sympathien für den Bayern-Trainer

SWR Sport erreicht den früheren Manager des FSV Mainz 05 in seinem Haus auf Mallorca, wo er sich den Auftritt seines Ex- Trainers Thomas Tuchel natürlich ganz genau angeschaut hat. Mit der Hoffnung, nach Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool nur eine Saison später erneut einem ehemaligen 05er gratulieren zu dürfen. Obwohl Heidel auch seine Sympathien für Hansi Flick nicht verschweigt. "Ich mag auch Hansi Flick sehr, es ist schwierig, für wen man da die Daumen drückt," verrät uns der Manager im Wartestand nicht, wem er den Sieg mehr gegönnt hat.

Tuchels Abgang in Mainz kein Thema mehr

Fakt aber ist, auch nach der knappen Niederlage der Franzosen lobt Heidel die Leistung und Arbeit seines Ex- Angestellten - obwohl der Abgang damals in Mainz nicht reibungslos ablief. Bekanntlich stieg Tuchel trotz laufendem Vertrag 2014 bei den Mainzern aus. "Da hat es ein wenig gerumpelt, aber unser Verhältnis ist völlig entspannt. Man darf ja auch nicht vergessen, Thomas ist noch ein junger Trainer, aber man erkennt, dass er mittlerweile eine positive Entwicklung genommen hat. Er ist wesentlich gelöster als früher. Ich kann nur den Hut ziehen, er ist ganz, ganz oben angekommen und das freut mich für ihn" sagt Heidel.

Weg von Tuchel noch nicht zu Ende

Christian Heidel glaubt, dass die Karriere seines ehemaligen Schützlings noch längst nicht beendet ist: "Ich bin sicher, dass es nicht die letzte Chance für ihn war, die Champions League zu gewinnen. Wenn er einmal aus Paris weggehen sollte, werden sich die ganz großen Klubs um ihn bemühen. Das war sicher nicht das letzte Champions League Finale."

Prognose für die kommende Saison fällt schwer

Natürlich wollten wir von Christian Heidel auch noch eine Einschätzung zur kommenden Saison. Auch hier führt am Triple-Sieger FC Bayern seiner Meinung nach kein Weg vorbei: "Die Münchner sind zur Zeit weit weg vom Rest der Liga, auch vom Rest in Europa. Bei den anderen muss man abwarten, wie sie in die Saison starten. Ich drücke auf jeden Fall allen Mannschaften, für die ich Sympathien habe, die Daumen."