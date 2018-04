Es geht jetzt also in die 3. Liga für den 1. FC Kaiserslautern. Keine wirkliche Überraschung sondern ein Absturz mit Ansage, meint SWR-Sportreporter Bernd Schmitt.

Das Desaster beginnt schon vor der Saison. Nach dem Rücktritt von Sportdirektor Uwe Stöver findet Aufsichtsratschef Riesenkampff keinen Nachfolger. Und das mitten in der Planung für die neue Saison. In der wichtigsten Phase des Jahres steht der Verein ohne sportliche Kompetenz in der Führung da. Aus meiner Sicht der Kardinalfehler. Chefscout Boris Notzon, der später mehr aus Not denn Überzeugung zum Sportdirektor gemacht wird, plant alleine die neue Spielzeit. Wieder ein Komplett-Umbruch - Notzon holt gleich 18 Neue.

Der neue Sportchef macht den gleichen Fehler wie sein Vorgänger: Er holt gerade für die Schlüsselpositionen in Angriff und Abwehr zu viele Spieler, die lange verletzt waren, die von zweitligatauglicher Fitness meilenweit entfernt sind. Nach sieben Spieltagen muss Trainer Meier gehen, hat offensichtlich auch eine Mannschaft hinterlassen, deren konditioneller Zustand nicht ausgereizt ist. Nachfolger Jeff Strasser macht das Team fit, riskiert dabei aber seine eigene Gesundheit, wird nach Herzproblemen von Michael Frontzeck abgelöst.

SWR-Sportreporter Bernd Schmitt SWR

Fehlender Sportvorstand, überforderte Vereinsführung

Mit Frontzeck beginnt die Aufholjagd. Wohl selten hat ein Tabellenletzter schöner Fußball gespielt. Das Problem: Die Mannschaft versagt fast immer in den entscheidenden Spielen gegen direkte Konkurrenten. Der Abstieg ist aber nicht in den vergangenen Wochen passiert, sondern schon vor einem Jahr. Als Sportdirektor Stöver weg-geekelt wurde, als auf einen Sportvorstand verzichtet wurde, als sich manche Herren in der Führung maßlos überschätzten.

Mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Nikolai Riesenkampff und dem ehemaligen Vorstandsvorstandvorsitzenden Thomas Gries hatte der FCK zwei Führungsfiguren, die ständig von der Bundesliga redeten, die Situation unterschätzten, denen Fußball-Sachverstand fehlte und die mit dem Krisen-Management des Traditionsvereines völlig überfordert waren. Der Abstieg des 1. FC Kaiserslautern ist für mich von all dem nur die logische Konsequenz.