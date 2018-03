per Mail teilen

Jeff Strassers Genesung schreitet voran. Dies berichtet die "Rheinpfalz". Demnach sei der 43 Jahre alte Luxemburger, dessen Vertrag als Trainer des 1. FC Kaiserslautern im Fall des Klassenerhalts in der 2. Bundesliga bis 2019 läuft, schon bald wieder gesund und arbeitsfähig.

Strasser war im Januar während des Spiels in Darmstadt wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht worden. Er wurde am 1. Februar als FCK-Trainer durch Michael Frontzeck ersetzt.

"Bald nur noch Erinnerung an einen schlechten Tag"

Nun blickt der frühere Profi optimistisch in die Zukunft. "Es geht mir viel, viel besser. In wenigen Wochen wird es nur noch eine Erinnerung an einen schlechten Tag sein", sagte Strasser der "Rheinpfalz".

"Bald wieder voll arbeitsfähig"

Sorgen müsse sich keiner um ihn machen, so Strasser weiter: "Die letzten Tests haben ergeben, dass es keine bleibenden Schäden geben wird. Ich werde wieder voll hergestellt sein und voll arbeitsfähig sein – auch als Trainer."

Strasser erklärte auch, warum es im Januar zu dem Zwischenfall kam. "Ich bin nicht herzkrank! Die Herzrhythmusstörungen wurden anscheinend durch einen Virus ausgelöst."

"Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können"

Seine ehemalige Mannschaft verfolgt Strasser im Fernsehen. "Ich habe alle Spiele, manche auch doppelt, angeschaut und für mich analysiert. Es ist ein Auf und Ab", sagte er. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat Strasser dabei noch nicht aufgegeben - trotz der acht Punkte Rückstand, die die Roten Teufel aktuell auf den Relegationsrang 16 haben: "Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können. Wir müssen die drei Heimspiele gewinnen und eines auswärts..."