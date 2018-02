Nur ein halbes Jahr wird Jan-Ingwer Callsen-Bracker für den 1.FC Kaiserslautern auflaufen. Dann endet seine Leihe und er kehrt zum FC Augsburg zurück. Doch auch in dieser kurzen Zeit ist der Defensivspieler für die Lauterer enorm wichtig.

In der schwachen Hinrunde fehlte der jungen Lauterer Mannschaft vor allem eins: ein Mann mit viel Erfahrung. In der Winterpause verpflichtete der FCK dann gleich drei gestandene Spieler, die diese Voraussetzungen erfüllen. Als besonders wichtig entpuppte sich dabei Jan-Ingwer Callsen-Bracker, der vom FC Augsburg für ein halbes Jahr ausgeliehen werden konnte und die Reife aus 168 Bundesligaspielen mitbringt. Der 33-Jährige stabilisierte die Pfälzer Hintermannschaft und weiß auch menschlich zu überzeugen.

Der geborene Leader

„Jan ist ein super Typ“, sagt Torwart Marius Müller. „Er tut uns so gut mit seiner ganzen Erfahrung und seiner Ruhe.“ Kapitän Christoph Moritz geht noch einen Schritt weiter: „Er ist der geborene Kapitän, wenn man sich sein Auftreten auf und neben dem Platz anguckt.“

Dauer 00:39 min Michael Frontzeck zu Jan-Ingwer Callsen-Bracker Michael Frontzeck äußert sich zu Jan-Ingwer Callsen-Bracker.

Doch nicht nur durch seine Erfahrung bringt er die Mannschaft voran. Callsen-Bracker ist ein akribischer Arbeiter. Er analysiert jede Partie selbst über die Taktik-Kamera und gibt seinen Mitspielern Verbesserungstipps. Davon profitieren vor allem die Jüngeren. „Auf dem Platz, neben dem Platz, wie ich Fußball spielen soll, was ich besser machen kann. Er ist viel am Reden, vor allem mit den jungen Spielern“, freut sich der 21-jährige Nils Seufert über Callsen-Brackers Unterstützung.

Dauer 01:02 min Christoph Moritz zu Jan-Ingwer Callsen-Bracker Christoph Moritz äußert sich zu Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Tritte gegen die Angst

Hauptgrund für den Wechsel von Callsen-Bracker nach Kaiserslautern war die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln, um in der kommenden Saison nochmal im Augsburger Bundesligakader mitmischen zu können. Dass der Innenverteidiger allerdings auf Anhieb so gut spielt, war nicht unbedingt abzusehen. Denn Callsen-Bracker konnte nach seinem Wadenbeinbruch im Dezember 2015 fast zwei Jahre lang nicht auflaufen und stand vor seinem Transfer nur drei Mal für die zweite Mannschaft des FCA in der Regionalliga Bayern auf dem Platz. Um nach seiner Verletzung wieder ungebremst in die Zweikämpfe gehen zu können, hat Callsen-Bracker dabei eine ganz besondere Methode angewendet: Contact Conditioning. Dabei lässt sich der Spieler während der Reha bewusst gegen das Schienbein treten. Das gewöhnt das Bein wieder an die Zweikampfsituationen und nimmt dem Spieler die Angst vor einer erneuten Verletzung.

Dauer 01:19 min Jan-Ingwer Callsen-Bracker über seine Reha Jan-Ingwer Callsen-Bracker spricht in Flutlicht über seine Reha.

Aus der Reha ist Callsen-Bracker nach eigener Aussage stärker zurückgekommen. Jetzt richtet er alles auf seine zwei großen Ziele aus: Zuerst will er den Klassenerhalt mit dem FCK schaffen und in der nächsten Saison dann wieder für den FC Augsburg in der Bundesliga auflaufen.