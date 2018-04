Lange sah es so aus, als könnte der 1. FC Kaiserslautern den Abstieg in die 3. Liga noch einmal vertagen. Doch dann wurde Benjamin Kessel zur tragischen Figur.

Mit Tränen in den Augen verabschiedeten sich die tief gestürzten Profis des 1. FC Kaiserslautern erstmals in der ruhmreichen Vereinsgeschichte in die Drittklassigkeit. Auch der aufmunternde Applaus der mitgereisten Fans konnte die Roten Teufel nach dem 2:3 (1:0) bei Arminia Bielefeld und dem damit zur unumstößlichen Gewissheit gewordenen Abstieg aus der 2. Bundesliga nicht trösten.

Bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz kann der viermalige deutsche Meister den Gang in Liga drei an den ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr abwenden. 118 Jahre nach der Gründung und 20 Jahre nach dem vorerst letzten Titelgewinn ist der Traditionsverein damit am Tiefpunkt seiner Geschichte angekommen. "Der FCK ist jetzt am Boden", stellte Bader fest. "Aber es kann eine schöne Aufgabe sein, ihn wieder aufzurichten."

Dauer 03:12 min Martin Bader. "Wir haben uns mit Händen und Füßen gewehr" Der 1. FC Kaiserslautern ist erstmals in der Vereingeschichte in die 3. Liga abgestiegen. Sportvorstand Martin Bader wirkte nach dem Spiel hörbar konsterniert.

Sebastian Andersson ließ die FCK-Fans hoffen

Ein Doppelpack von Sebastian Andersson (37. & 54. Minute) ließ die Hoffnung des 1. FC Kaiserslautern leben. Ein Sieg bei Arminia Bielefeld und die Roten Teufel hätten den endgültigen Abstieg in die 3. Liga noch einmal vertagt. Bielefeld war zwar über weite Strecken das bessere Team, traf jedoch das Tor nicht.

Osayamen Osawe bereitete das zweite Tor von Sebastian Andersson vor Imago Kirchner/David Inderlied

Doch dann spielte Andreas Voglsammer seinen Sturmkollegen Fabian Klos so frei, das der sich die Ecke quasi aussuchen konnte. Er überwand den FCK-Torwart Marius Müller und FCK-Verteidiger Benjamin Kessel wusste sich nicht anders zu helfen, als den Ball mit der Arm von der Linie zu kratzen. Schiedsrichter Guido Winkmann gab Hand-Elfmeter und zeigte Kessel die Rote Karte. Und Fabian Klos erzielte den Anschluss-Treffer (61.).

Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 3:2 (0:1) Bielefeld: Ortega - Özkan (46. Weihrauch), Weigelt, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz (83. Putaro) - Massimo, Kerschbaumer (68. Staude) - Klos, Voglsammer

Trainer: Saibene Kaiserslautern: Marius Müller - Kessel, Callsen-Bracker, Vucur, Abu Hanna (82. Spalvis) - Seufert (81. Altintop), Moritz - Mwene, Jenssen - Andersson, Osawe

Trainer: Frontzeck Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken) Tore: 0:1 Andersson (37.), 0:2 Andersson (54.), 1:2 Klos (62.), 2:2 Voglsammer (70.), 3:2 Klos (90.+3) Zuschauer: 21.404

Die Roten Teufel hielten dem Druck nicht stand

Mit einem Mann weniger gerieten die Roten Teufel mehr und mehr unter Druck. Und am Ende waren es Voglsammer (70.) und erneut Klos (90.), die den 1. FC Kaiserslautern endgültig in die 3. Liga schossen.

Es war ein bitterer Tag für den 1. FC Kaiserslautern, der jedoch seit mehreren Wochen absehbar war. Daher wirkte Trainer Michael Frontzeck nach der Niederlage auch relativ gefasst: "Das ist ganz bitter für den Club und die gesamte Region", sagte der 54-Järhige. "Es tut mir weh für die Mannschaft, denn gefühlt ist es eigentlich ein Witz, dass wir absteigen."

Dauer 03:28 min Michael Frontzeck hält den Abstieg für einen Witz Der 1. FC Kaiserslautern hat 2:3 bei Arminia Bielefeld verloren und ist damit endgültig in die 3. Liga abgestiegen. Doch FCK-Trainer Michael reagierte relativ gefasst.

Wie es beim Traditionsverein weitergeht, ist unklar. Die Kassen sind laut Aufsichtsratschef Patrick Banf leer, der Etat wird von rund 40 Millionen Euro auf 13,5 Millionen Euro zusammengestrichen. Immerhin reduziert die Stadt nach langem Zögern die Miete des Vereins für das Fritz-Walter-Stadion von den vertraglich vereinbarten 3,2 Millionen Euro auf nur noch 425 000 Euro pro Jahr. Die Lizenz ist damit nicht in Gefahr.

Neustart mit Michael Frontzeck und Halil Altintop

Auch personell gibt es etliche Fragezeichen. Sicher ist nur, dass der am 1. Februar für den erkrankten Jeff Strasser geholte Frontzeck den Neuanfang in Liga drei gestalten soll. Welche Spieler den Weg nach unten mitgehen werden, ist dagegen offen. Ein davon ist Stürmer Halil Altintop.

Dauer 01:27 min Altintop will mit dem FCK wieder angreifen Der 1. FC Kaiserslautern ist nach dem bitteren 2:3 bei Arminia Bielefeld endgültig abgestiegen. FCK-Stürmer Halil Altintop will in der kommenden Saison jedoch wieder angreifen.

Lediglich zehn Prozent des Kaders besitzen nach Angaben von Sportvorstand Bader einen Vertrag für die 3. Liga. "Ich traue uns zu, eine charakterlich gute Mannschaft zusammenzustellen", sagte Bader dennoch. Denn eines ist sicher: Der FCK will so schnell wie möglich zurück in den Profi-Fußball.