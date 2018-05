per Mail teilen

Auf den Tag genau vor 20 Jahren feierte der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger sensationell die Deutsche Meisterschaft. Bis heute unerreicht.

Otto Rehhagel grinst auch heute noch und strahlt, wenn er an den 2. Mai 1998 denkt: "Es war eine Sensation, die es nie mehr geben wird. Wir haben Sportgeschichte geschrieben", sagte der mittlerweile 79 Jahre alte Ex-Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Dem FCK gelang damals durch ein 4:0 gegen den VfL Wolfsburg am vorletzten Bundesliga-Spieltag der bis heute größte Coup im deutschen Profi-Fußball: Ein Aufsteiger feierte die Meisterschaft.

Dauer 00:24 min Otto Rehhagel sagt: "Der Titel war einmalig" Otto Rehhagel ist mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998 als Aufsteiger Deutscher Meister geworden. 20 jahre nach dem historischen Titel, legt sich der Meistertrainer fest: "Der Titel war einmalig."

"Wir haben immer gesagt, wir wollen so weit wie möglich weg von den Abstiegsplätzen", sagte der damalige Mittelfeldspieler Thomas Riedl, "und das hat ja dann funktioniert", schob er grinsend nach.

Das Wunder begann mit einem Sieg in München

Am ersten Spieltag der Saison 1997/98 musste der Aufsteiger zum haushoch überlegenen FC Bayern München. Der FCK spielte frech, hatte nichts zu verlieren und gewann durch einen Treffer des dänischen Abwehrspielers Michael Schjönberg sensationell mit 1:0. Danach surfte die eingeschworene Mannschaft auf der Erfolgswelle bis zum Meistertitel.

Auch das Rückspiel gewannen die Pfälzer mit 2:0. Natürlich an einem Freitagabend unter Flutlicht auf dem Betzenberg, wo in der Zeit meist so lange gespielt wurde, bis der FCK gewonnen hatte.

Dauer 01:22 min Darum ist der FCK 1998 Deutscher Meister geworden Mario Basler musste 1998 zuschauen, wie der 1. FC Kaiserslautern 1998 Deutscher Meister wurde. Der FC Bayern München und er selbst mussten sich mit dem zweiten Platz abfinden.

Michael Schjönberg sagte auch heute noch: "Wie das möglich war, das weiß ich immer noch nicht. Das Schöne für mich ist heute noch, wie die ganzen Leute sich damals darüber gefreut haben, dass man so viele Leute happy machen kann, das ist Wahnsinn".

Als Team zusammengeblieben

1996 stieg der 1.FC Kaiserslautern ab. Die Tränen von Andreas Brehme im Arm von Rudi Völler sind bis heute unvergessen. Nur eine Woche später wurde Kaiserslautern DFB-Pokal-Sieger. Die Mannschaft blieb nach dem Abstieg weitgehend zusammen, um den "Betriebsunfall" wiedergutzumachen.

Der zuvor bei Bayern München geschasste Rehhagel wurde als Coach verpflichtet und führte das Team teilweise mit Kantersiegen souverän durch die 2. Liga. Die Mannschaft um Ciriaco Sforza, Olaf Marschall, Ratinho, Miroslav Kadlec, Pavel Kuka und Martin Wagner - das waren Erstligaspieler, die mit Herzblut durch die 2. Liga gingen und anschließend in der Bundesliga das Wunder vollbrachten. Für Martin Wagner spielte Trainer Rehhagel dabei eine entscheidende Rolle.

Dauer 00:55 min Darum war Otto Rehhagel für Martin Wagner so wichtig Darum war Otto Rehhagel für Martin Wagner so wichtig

"Die Jungs waren in der Form ihres Lebens. Sie hatten großartige Qualität - und sie waren mir als Menschen heilig", erinnerte sich Rehhagel bei der Pressekonferenz zum Jubiläumspiel der Meister-Mannschaft gegen ein Legenden-Team aus der Bundesliga: "Wer Meister werden will, muss zweimal in der Saison die Bayern schlagen. Das haben wir geschafft", sagte "König Otto".

Der 2. Mai 1998 wird immer einen Platz in den Herzen der FCK-Fans haben. Und gerade in Zeiten des Niedergangs sind Erinnerungen an die guten Zeiten Balsam auf die geschundene FCK-Seele.