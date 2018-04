Trauer. Verzweiflung. Wut. Das dürften viele Lautern- Fans gerade fühlen. Der FCK ist abgestiegen. Es war ein Jahr, in dem viel Schlechtes zusammenkam.

Der 1. FC Kaiserslautern muss den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Ausgerechnet im Jahr des 20. Jubiläums der sensationellen deutschen Meisterschaft im Jahr 1998 als Aufsteiger. Zum ersten Mal wird der Verein von Fritz Walter und Hans-Peter Briegel drittklassig spielen. Wie konnte es so weit kommen?

Chaos im Kader und verheerende Transferpolitik

Geprägt war diese Saison durch gleich drei verschiedene Trainer. In die Spielzeit gestartet ist Norbert Meier. Doch die Vorzeichen waren alles andere als rosig. Lautern hatte im Sommer einen riesigen Umbruch zu bewältigen. Nur zehn Profis der diesjährigen Mannschaft standen auch schon in der Saison zuvor im Kader. Von den neuen Spielern überzeugten nur wenige wie Brandon Borrello, Marius Müller und Jan-Ingwer Callsen-Bracker sowie mit Abstrichen Sebastian Andersson. Die im Winter dazu gestoßenen Jenssen und Altintop blieben ohne nennenswerten Effekt.

Schweres Startprogramm und erster Trainerwechsel

Ein Gefüge und eine Struktur im Kader? Nicht vorhanden. Am ersten Spieltag setzte es gleich eine deutliche 0:3-Niederlage in Nürnberg. Auf bessere Zeiten warteten die Fans in den nächsten Wochen vergeblich. Die Pfälzer fanden sich direkt am Ende der Tabelle wieder.

Bitter: Rückwirkend gesehen hatte Lautern ein äußerst schweres Startprogramm. In den ersten fünf Spielen ging es gegen die aktuell drei Besten der Liga: Düsseldorf, Nürnberg und Kiel. Weil die nächsten beiden Spiele in Sandhausen und zuhause gegen Aue ebenfalls weder Punkte noch Tore brachten, musste Trainer Norbert Meier gehen. In vielen Fällen greift nach einer Trainerentlassung im Fußball ja ein kurzfristiger Effekt. Aber auch das funktionierte erst mal so gar nicht.

Statt Wechsel-Effekt - Peinliche Leistung in Berlin

Der Leiter des Nachwuchszentrums, Manfred Paula, übernahm zusammen mit Co-Trainer Alexander Bugera die Mannschaft interimsweise. In ihrem einzigen Spiel auf der Bank bei Union Berlin folgte die wohl schlechteste Saisonleistung, die mit einer 0:5-Klatsche bestraft wurde. Lautern war zu diesem Zeitpunkt komplett am Boden. Tabellenletzter, zwei Punkte aus acht Spielen, kein Sieg, nur drei geschossene Tore bei 17 Gegentoren. Eine Horror-Bilanz.

Strasser gibt dem FCK nur kurz die Hoffnung zurück

Jeff Strasser trainierte den 1. FC Kaiserslautern bis zu seinem Zusammenbruch im Januar Imago Huebner/Ulrich

Als neuer Trainer übernahm der Ex-Spieler Jeff Strasser im September 2017. Durch die Verpflichtung des ehemaligen Publikumslieblings keimte Hoffnung beim FCK auf. Besonders nach seinem ersten Sieg im ersten Spiel gegen den damaligen Tabellenvorletzten Greuther Fürth. Eigentlich eine perfekte Konstellation für den dringend benötigten Turn-Around. Doch die zarte Hoffnung verflog schnell wieder. In den weiteren neun Spielen mit Strasser kam nur noch ein Sieg hinzu.

Dann der Schock: Zum Auftakt des neuen Jahres Ende Januar spielte der FCK in Darmstadt. Nachdem Strasser während des Spiels mit Herzrhytmusstörungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde die Partie abgebrochen. Wieder musste Lautern den Trainer wechseln. Diesmal ungewollt.

Zweiter Trainerwechsel – Vorbehalte gegen den neuen Mann

Unter dem zweiten Interimstrainer der Saison, Hans-Werner Moser, gab es zuhause gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:3-Niederlage. Ein neuer Trainer war mit Michael Frontzeck allerdings schnell gefunden. Die Bedenken bei seiner Verpflichtung waren groß. Frontzeck hatte bei vielen Fans nicht den besten Ruf. Dass er die Lauterer in dieser prekären Situation retten könnte, wurde stark bezweifelt.

Unter Michael Frontzeck startete der 1. FC Kaiserslautern noch einmal eine Aufholjagd Imago EIBNER/Alexander Neis

Neue Hoffnung durch Frontzeck

Doch unter Frontzeck spielte die Mannschaft den mit Abstand besten und erfolgreichsten Fußball dieser Saison. Er gewann gleich seine ersten beiden Spiele in Braunschweig (2:1) und gegen Aufstiegsaspirant Kiel (3:1). Die Pfälzer kamen innerhalb kürzester Zeit wieder in Schlagdistanz. Die Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang dieser Albtraum-Saison war zu diesem Zeitpunkt spürbar.

Zwar ging im Anschluss das Heimspiel gegen Sandhausen mit 0:1 verloren, im Nachholspiel in Darmstadt feierte der FCK hingegen einen immens wichtigen 2:1-Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Drei Siege in den ersten vier Spielen. Es stellte sich das Gefühl ein: Der FCK lebt noch!

Niederlagen in entscheidenden Momenten erschweren Aufholjagd

Doch auch wenn der Formanstieg länger anhielt als noch unter Strasser gab es Rückschläge zur Unzeit. Im direkten Duell gegen die auf Platz 15 liegenden Auer patzten die Roten Teufel am 24. Spieltag und verloren verdient mit 1:2. Eine Woche später kämpften sich die Pfälzer im Fritz Walter-Stadion in einem denkwürdigen Spiel gegen Union Berlin wieder zurück. Lautern führte im dichten Schneegestöber drei Mal – Berlin glich drei Mal aus. Kurz vor Schluss traf Philipp Mwene zum unglaublich wichtigen 4:3. Doch Geschichte wiederholte sich in dieser Saison. Wieder spielte der FCK beim Fünfzehnten, wieder hatte man die Chance heranzukommen und wieder ging das Match mit 2:1 verloren. Diesmal in Fürth

Absturz eines legendären Vereins – Knackpunkt in Bochum

Nach der Niederlage gegen den VfL Bochum konnte selbst Halil Altıntop nur noch den Kopf schütteln Imago Elmar Kremser/SVEN SIMON

Doch in dieser Rückrunde war der FCK lange nicht unter zu kriegen. In Duisburg gelang am 28. Spieltag ein überlegenes 4:1, und Lautern war plötzlich wieder zurück im Geschäft. Dann allerdings folgte der Knackpunkt: eine unglückliche Niederlage am 30. Spieltag in Bochum. Es ist zwar eine Phrase, trifft aber zu. Wenn man unten steht, hat man mehr Pech als wenn man oben steht. Nach dem 2:2-Ausgleich war es ein Spiel auf Messers Schneide. Brandon Borrello schoss den Ball an den Pfosten. Der Ball sprang nicht ins Tor sondern raus. Auf der anderen Seite erzielte Bochum nach drei Schussversuchen ein "Billard-Tor".

Die quasi letzte Chance, noch einmal in Schlagdistanz zu kommen, wurde mit der 0:1-Niederlage zuhause gegen Dresden vergeben. Nun also durch die Niederlage in Bielefeld der endgültige Abstieg in die Drittklassigkeit.