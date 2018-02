Martin Wagner war mit dem 1. FC Kaiserslautern deutscher Meister, Pokalsieger. Am Samstag wird der sechsfache Nationalspieler 50 Jahre alt.

Martin Wagner gehörte zu jener FCK-Generation, die in den 1990er Jahren Historisches vollbrachte: 1996 wurden die Roten Teufel als Absteiger Pokalsieger, feierten in der Saison darauf den direkten Wiederaufstieg und errangen anschließend als Aufsteiger 1997/98 sensationell den Deutschen Meistertitel. Dieses Kunststück war davor und danach keinem Aufsteiger gelungen.

Martin Wagner, der in Offenburg geboren wurde, dort in kleinen Verhältnissen aufwuchs und eine Lehre zum Gas- und Wasserinstallateur absolvierte, machte sportlich erstmals 1987 auf sich aufmerksam, als er als Spieler des Oberligisten Offenburger FV in einem Pokal-Krimi gegen Borussia Dortmund zwei Tore erzielte. Bereits ein Jahr später wechselte er zum 1. FC Nürnberg. Ab 1992 kickte er für den 1. FC Kaiserslautern, bevor er in der Saison 2000/01 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand. Aufgrund einer chronischen Entzündung im Knie musste er seine Karriere vorzeitig beenden. In seiner letzten Bundesligasaison kam er gerade einmal auf zwei Einsätze.

Martin Wagner schoss den FCK zum Pokalsieg 1996

Mit seinem Freistoß-Tor hat Martin Wagner den 1. FC Kaiserslautern 1996 zum Pokalsieg gegen den Karlsruher SC geschossen Imago imago sportfotodienst

Der Mittelfeldspieler mit dem starken linken Fuß feierte beim FCK mit dem DFB-Pokalsieg 1996 und der Deutschen Meisterschaft 1998 seine größten Erfolge. Im Jahr des Abstiegs avancierte er im Pokalfinale gegen den Karlsruher SC (1:0) mit seinem Freistoßtor zum Matchwinner. Für die Lauterer erzielte er in insgesamt 241 Pflichtspielen 44 Tore und bereitete 46 Tore vor.

Nach seinem abrupten Karriereende machte sich Martin Wagner als Spielerberater selbstständig und ist heute als Referent und Markenbotschafter für verschiedene Unternehmen tätig.