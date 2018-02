Es wird eine schwere, es wird eine richtungsweisende Woche für den 1. FC Kaiserslautern. Zwei Auswärtsspiele gegen direkte Abstiegskonkurrenten haben die Roten Teufel vor der Brust. Darunter am Mittwoch (18:30 Uhr) das Nachholspiel bei Darmstadt 98.

Es ist mit Sicherheit ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Vor gerade einmal drei Wochen standen sich beide Mannschaften schon einmal gegenüber. Die Partie endete damals tragisch – und ohne Ergebnis. Der damalige FCK-Trainer Jeff Strasser erlitt einen Zusammenbruch an der Seitenlinie. Das Spiel musste beim Stand von 0:0 abgebrochen werden. Strasser wurde später nach ärztlicher Untersuchung zuächst für sechs Wochen krankgeschrieben.

So stand der FCK nach der Partie weiter am Tabellenende, ohne Trainer und mit wenig Hoffnung da. Die Tabellensituation hat sich zwar nicht geändert, am Spielfeldrand steht allerdings nun mit Michael Frontzeck ein Anderer und ein bisschen Hoffnung ist auch an den Betzenberg zurückgekehrt. Mit dem neuen Coach Frontzeck starteten die Lauterer verheißungsvoll mit zwei Siegen in Braunschweig und gegen Kiel. Die Niederlage gegen Sandhausen bremste die Euphorie etwas ein.

Rückschläge sind einkalkuliert

Für Frontzeck bleibt aber alles wie gehabt. "An dem Weg hat sich nicht wirklich etwas geändert", sagt der FCK-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Darmstadt. Auch nach den zwei Siegen habe es noch einige Dinge zu verbessern gegeben. Ohnehin seien kleinere Rückschläge normal. "Wenn mir einer vor den drei Spielen das mit den sechs Punkten gesagt hätte, hätte ich das unterschrieben", so Frontzeck.

In Darmstadt geht es nun gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit 22 Punkten liegen die Lilien auf Rang 17, nur vier Punkte vor den Pfälzern. Frontzeck erwartet ein ähnliches Spiel wie gegen Sandhausen: "Ich glaube, dass sie genauso wie wir unter Druck sind und es ein sehr robustes Spiel wird."

Dauer 00:29 min Michael Frontzeck zur Lage des FCK vor den zwei Auswärtsspielen Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern ist überzeugt vom Weg seiner Mannschaft.

Kapitän Moritz kehrt zurück

Da ist es umso wichtiger, dass Mittelfeldspieler Christoph Moritz nach seiner Gelbsperre in die Mannschaft zurückkehrt. "Christoph bringt natürlich immer sehr viel Energie mit auf den Platz", sagt Frontzeck über seinen Kapitän: "Er geht vorneweg, auch in der Kabine. Es ist natürlich gut, dass er wieder zurückkommt." Fraglich sind dagegen die beiden Stürmer Lukas Spalvis und Osayamen Osawe, die zuletzt so gut harmoniert haben. Beide haben muskuläre Probleme. "Da müssen wir mal abwarten, in welcher Besetzung wir losfahren", sagt Frontzeck. Mit dabei sein kann voraussichtlich Marcel Correia, der nach einem Tritt gegen Sandhausen am Unterarm keine Knochenbrüche davontrug. Ruben Jenssen darf aus privaten Gründen zuhause bei seiner Familie bleiben.

Auch wenn die Lauterer von Darmstadt direkt zum nächsten Gegner nach Aue reisen wollen, behält sich Frontzeck Kaderänderungen zwischen den Spielen noch vor: "Wir sind ja nicht allzu weit weg von Kaiserslautern, deswegen hat man auch die Möglichkeit, den Einen oder Anderen nachzuholen."

Kein Trauma davongetragen

Dass den Spielern das letzte Spiel gegen Darmstadt noch nachhängt, schließt Frontzeck aus. "Ich denke, dass sie das verarbeitet haben, auch mit dem Hintergrund, dass Jeff ordentlich aus der Sache rausgekommen ist. Die Mannschaft hat auf mich einen sehr stabilen Eindruck gemacht."

Dauer 00:23 min Michael Frontzeck: "Kein Trauma" Dass den Spielern das letzte Spiel gegen Darmstadt noch nachhängt, schließt Frontzeck aus.

Mit diesem Eindruck soll dann gegen Darmstadt der nächste Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt getan werden.