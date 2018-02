per Mail teilen

Den Trend beibehalten – das ist das Motto für den 1.FC Kaiserslautern am kommenden Freitag (18:30 Uhr) beim Heimspiel gegen Holstein Kiel.

Von Euphorie kann man am Betzenberg noch nicht sprechen, durchaus aber von einer positiven Grundstimmung. "Es hat sich wirklich gut angefühlt, letzte Woche (2:1 bei Eintracht Braunschweig, Anm. der Redaktion) endlich mit Punkten nach Hause zu fahren. Den Trend müssen wir jetzt weiter halten“" erklärte Phillipp Mwene auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

"Einfach ist es natürlich nicht"

Noch stehen die Lauterer mit 15 Zählern immer noch deutlich unter dem Strich. Acht Punkte fehlen bis Platz 15. "Einfach ist es natürlich nicht, aber wir nehmen die Situation so, wie sie ist", sagte Mwene.

Einen ersten Schritt Richtung Klassenerhalt würde der erst zweite Heimsieg der Saison bedeuten. Mit Holstein Kiel kommt die Überraschungsmannschaft der Saison. Als Aufsteiger stehen die Norddeutschen mit 36 Punkten auf Platz drei der Tabelle. Gleichzeitig ist Kiel seit acht Partien sieglos.

FCK-Trainer Michael Frontzeck warnt auf der Pressekonferenz trotzdem: "Holstein Kiel gehört nicht zu den Aufsteigern, die eine überragende Hinrunde spielen und dann hinten raus ihre Probleme bekommen. Diese acht nicht gewonnenen Spiele täuschen darüber hinweg, dass sie in dieser Zeit auch nur eines verloren haben."

Frontzeck fordert daher erneut hohe Einsatzbereitschaft von seiner Mannschaft. "Ich habe nach wie vor einen guten Eindruck von der Mannschaft", so der FCK-Coach: "Die Spieler ziehen zu 100 Prozent mit."

Was passiert mit Altintop und Andersson?

Für die Partie gegen Kiel baut Frontzeck praktisch auf den gleichen Kader wie gegen Braunschweig. Nur Marius Müller kehrt nach seiner Rotsperre ins Tor der Pfälzer zurück. Für Marcel Correia kommt das Spiel noch zu früh. Offen bleibt dagegen noch, ob Neuzugang Halil Altintop zu seinem Startelfdebüt kommt. Dem spricht Frontzeck eine "sehr hohe Ballpräsenz und Ballsicherheit" aus, die der Mannschaft gut tue.

Auch Sebastian Andersson, immerhin bester Torschütze der Lauterer mit sechs Treffern, hofft auf eine Rückkehr in die Startelf. Weichen müsste in diesem Fall entweder der Doppeltorschütze aus dem letzten Spiel Lukas Spalvis oder Osayamen Osawe. Für beide hat Frontzeck viel Lob: "Nicht nur offensiv, gerade auch gegen den Ball, hat mir das in Braunschweig sehr gut gefallen."

Die endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht getroffen. "Da schlafe ich nochmal eine Nacht drüber", sagt Frontzeck: "Ich bin erst mal froh, dass ich unterschiedliche Alternativen habe." Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um den positiven Trend fortzusetzen.