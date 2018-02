per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim liegt als Zehnter mittlerweile im gesicherten Mittelfeld der 2. Bundesliga. Gegen den 14. VfL Bochum wollen die Schwaben am Freitag (18:30 Uhr) den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter vergrößern.

Heidenheim will seinen Lauf im eigenen Stadion fortsetzen. Der FCH hat seine letzten fünf Heimspiele alle gewonnen und dabei 13 Tore erzielt.

Aber die Elf von Trainer Frank Schmidt ist gewarnt: Unter Interimstrainer Heiko Butscher feierten die Bochumer zuletzt einen 2:1-Sieg gegen Darmstadt nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Jetzt soll der neue Trainer Robin Dutt, der früher beim VfB Stuttgart als Sportdirektor tätig war, die Westfalen endgültig wieder zurück in die Erfolgsspur führen.

Dauer 01:09 min Robin Dutt und der "reine Zufall" in Heidenheim Der ehemalige SC-Freiburg-Trainer und Sportvorstand des VfB Stuttgart hat einen neuen Job: Der 53-Jährige soll den Traditionsverein VfL Bochum vor dem Abstieg bewahren.

"Wir haben jetzt fünf Heimsiege in Serie plus ein sehr gutes Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt - diesen Weg wollen wir weitergehen", sagte FCH-Coach Schmidt. Gegen Bundesligist Frankfurt war der FCH im DFB-Pokal-Achtelfinale kurz vor Weihnachten mit 1:2 nach Verlängerung ausgeschieden.

Um die Heimserie auszubauen, wird Heidenheim eine bessere Leistung benötigen als zuletzt beim 0:2 in Regensburg. Daher will Schmidt, der ein Kampfspiel erwartet, von seinen Spielern wieder mehr Intensität, Leidenschaft und ein gutes Zweikampfverhalten sehen. Verzichten muss der Tabellenzehnte auf Innenverteidiger Kevin Kraus, der in Regensburg eine Gelb-Rote Karte sah. Für ihn wird Mathias Wittek ins Team rücken. Außerdem fehlen Marnon Busch (Knieprobleme) und Maurice Multhaupt (Trainingsrückstand).