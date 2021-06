Die DFL hat am Freitagmittag den Spielplan der kommenden Saison in der 2. Bundesliga veröffentlicht. Der KSC bekommt es zum Auftakt mit Hansa Rostock zu tun.

Die zweite Liga eröffnet die Runde am 23. Juli mit dem Kracher zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV bereits am 23. Juli (20.30 Uhr). Wer die 2. Bundesliga in Richtung Bundesliga oder 3. Liga verlassen darf/muss steht spätestens am Sonntag, 15. Mai 2022 fest.

So starten die Südwestclubs