per Mail teilen

Kenan Kocak kehrt zurück in die 2. Bundesliga. Der ehemalige Waldhof-Mannheim- und SV-Sandhausen-Trainer übernimmt Hannover 96.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Kenan Kocak als Trainer verpflichtet. Der 38-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison und tritt beim Bundesliga-Absteiger die Nachfolge von Mirko Slomka an, der am 3. November von seinen Aufgaben entbunden wurde. Die Niedersachsen nehmen in der aktuellen Zweitliga-Tabelle nur den 15. Platz ein.

Dauer 0:42 min Hannover 96 verpflichtet Kenan Kocak Kenan Kocak kehrt zurück in die 2. Bundesliga. Der ehemalige Waldhof-Mannheim- und SV-Sandhausen-Trainer übernimmt Hannover 96.

Kocak trainierte bis Oktober 2018 den Zweitligisten SV Sandhausen. Zuvor hatte er den SV Waldhof Mannheim 2016 zur Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geführt, scheiterte dann jedoch in den Aufstiegsspielen an den Sportfreunden Lotte.

Hannover verspricht sich mehr Stabilität

"Wir haben mit Kenan Kocak einen ambitionierten Trainer für uns gewinnen können, der trotz seiner jungen Jahre schon sehr viel Erfahrung im Job hat und die 2. Liga bereits gut kennt", wird Hannovers Sportdirektor Jan Schlaudraff in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ihm ist es in seiner bisherigen Karriere immer gelungen, seinen Mannschaften Stabilität und Sicherheit zu verleihen." Kocaks erstes Pflichtspiel ist der Heimauftritt der Roten am 25. November gegen Darmstadt 98.