An diesem Montagabend (20:30 Uhr) kehrt der ehemalige VfB-Trainer Jens Keller nach Stuttgart zurück. Als Trainer des 1. FC Nürnberg will er den "Club" vor dem Absturz in die 3. Liga bewahren.

Es gibt angenehmere Momente im Leben eines Fußballtrainers, als sich nach dem ersten Heimspiel als neuer Coach vor die wütende Fankurve zum Rapport stellen zu müssen. Im Anschluss an die 0:2-Pleite gegen das Tabellen-Schlusslicht Wehen Wiesbaden bekamen Jens Keller und sein Team den Zorn der Fans zu spüren. So hatte sich der gebürtige Stuttgarter sein Heimdebüt als neuer Mann an der Seitenlinie des 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion bestimmt nicht vorgestellt. Nach 13 Spieltagen in der 2. Bundesliga übernahm er das Traineramt vom entlassenen Damir Canadi. Nach zwei Spielen, einem 0:0 gegen Fürth und der Pleite gegen Wehen Wiesbaden, steht Jens Keller am Montag (20:30 Uhr) bei seinem Heimatverein unter Zugzwang. Die "Glubberer" sind auf den 16. Platz abgerutscht. Letztes Jahr war Nürnberg noch in der Bundesliga, nun gilt es für Keller den freien Fall zu stoppen, um das Durchreichen in die 3. Liga zu verhindern.

Erster Sieg beim VfB?

Ausgerechnet bei seinem Ex-Klub aus Stuttgart will der 49-Jährige nun die Wende schaffen und den ersten Sieg einfahren. Auch wenn der Tabellen-Vierte fünf der letzten sieben Ligaspiele verloren hat, gehen die Stuttgarter gegen Nürnberg als Favorit in die Partie. Als Trainer gewann Jens Keller lediglich einmal gegen den VfB. Als Coach von Schalke und Union Berlin verlor er beide Partien in Stuttgart mit 1:3. Doch das ist Vergangenheit, der VfB steckt momentan selbst in einer Krise. Keller ist sich bewusst, dass der VfB aktuell "auch keine breite Brust" habe. Trotzdem besitzen die Schwaben aus seiner Sicht "nach wie vor den besten Kader in der Liga".

Für Jens Keller ist es eine Reise in die Vergangenheit. Nachdem er bereits als Spieler insgesamt sieben Jahre das Trikot mit dem roten Brustring trug, wurde er im Oktober 2010 zum Cheftrainer des VfB ernannt. Allerdings dauerte das Intermezzo nur zwei Monate, bis er den Posten wieder räumen musste. Auch wenn das neun Jahre her ist, ist es für Keller schön, mal "wieder in der Heimat zu sein".

Danach wurde Jens Keller zunächst Übungsleiter der Schalker B-Jugend, bis er im Dezember 2012 von der Interimslösung zum Trainer der Profis aufstieg. Mit den Knappen erreichte Keller zwei Mal die Champions League. Trotzdem trennte sich Schalke von Keller im Herbst 2014. Nach anderthalb Jahren als Trainer des damaligen Zweitligisten Union Berlin wurde Keller dort kurz vor der Winterpause der Saison 2017/18 beurlaubt, obwohl die Berliner auf dem 4. Tabellenplatz lagen.

Turnaround mit Nürnberg?

Nun will der ehemalige Bundesliga-Profi die Nürnberger zurück in die Erfolgsspur bringen. In Ingolstadt gelang ihm das zuletzt nicht. Lediglich zwölf Spiele lang war Keller von Dezember 2018 bis zum April dieses Jahres Trainer der Schanzer. Jens Keller, der 2005 seine Karriere als Spieler bei Eintracht Frankfurt beendete, unternimmt mit dem "Club" als Trainer einen neuen Anlauf. Für ihn und den Verein wären die drei Punkte enorm wichtig. Denn es gibt auch schöne Momente im Leben eines Fußballtrainers. Ein Auswärtssieg beim ehemaligen Verein wäre so einer.