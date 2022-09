Dank André Breitenreiter: Die TSG Hoffenheim meldet sich eindrucksvoll zurück

per Mail teilen

Der TSG Hoffenheim ist ein prima Start in die neue Saison gelungen. Unter dem neuen Trainer André Breitenreiter spielen die Kraichgauer attraktiven und erfolgreichen Fußball. Der Blick geht wieder nach oben. Eine Zwischenbilanz:

Wie lief der Start?

Sehr gut. Die erste Zwischenbilanz ist beeindruckend und an der Tabelle bestens abzulesen: Champions-League-Platz vier, 13 Punkte nach sieben Spielen, einen Zähler vor den großen Bayern. Klasse! Bei der TSG Hoffenheim ist endlich wieder Begeisterung spürbar, das Selbstvertrauen zurückgekehrt. Die sportliche Renaissance im Kraichgau trägt vor allem einen Namen: André Breitenreiter. Der neue Cheftrainer und Nachfolger des glücklosen Sebastian Hoeneß hat mit seiner nahbaren und kommunikativen Art Team und Klub auf und neben dem Spielfeld frische Luft eingehaucht. Seine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit sowie seine Nähe zu den Fans kommen im TSG-Umfeld bestens an.

Und: Breitenreiter hat das Team auf dem Rasen geordnet, Hoffenheim ist in allen Bereichen wieder auf hohem Niveau konkurrenzfähig. Die Defensive, jahrelang das Sorgenkind, steht seit der 1:3-Auftaktniederlage in Mönchengladbach samt Platzverweis für Stefan Posch stabil. Nur vier Gegentreffer in den folgenden sechs Spielen zeigen die saubere Defensivarbeit vor Klasse-Keeper Oliver Baumann, der zuletzt beim 0:0 gegen Freiburg bereits sein 400. Bundesligaspiel absolvierte.

Und auch im Spiel nach vorne gefällt Hoffenheim wieder mit mutigem Offensivfußball. Über die Außenbahnen (Angelino, Skov und Kaderabek) geht es flott nach vorne, im zentralen Mittelfeld sind zur Zeit Dennis Geiger, Grischa Prömel und Christoph Baumgartner gesetzt. Das Trio vereint läuferisches und fußballerisches Können. Im Angriff ist nach wie vor der lauf- und spielstarke TSG-Rekordtorjäger Andrej Kramaric die zentrale Figur, das französische Supertalent Georginio Rutter (20) mit seiner Explosivität und Dribbelstärke inzwischen unverzichtbar.

Wie schlagen sich die Neuen?

Kein Zweifel, mit der ablösefreien Verpflichtung von Grischa Prömel von Union Berlin ist dem Hoffenheimer Sportchef Alexander Rosen auch in diesem Jahr ein absoluter Volltreffer auf dem Transfermarkt gelungen. Der gebürtige Schwabe, der bereits in der Jugend unter Julian Nagelsmann ein Gastspiel bei der TSG gab, avancierte auf Anhieb zum Führungsspieler. Der 27-Jährige ist mit knapp 85 Kilometern der laufstärkste Bundesliga-Profi und reißt das Team mit seiner körperlichen Art immer wieder mit. Prömel ist genau der Spielertyp, der den Hoffenheimern gefehlt hat.

Hoffenheims Top-Transfer Grischa Prömel IMAGO Imago

Als Top-Verpflichtung darf - Stand jetzt - auch der Transfer des jungen türkischen Nationalverteidigers Ozan Kabak angesehen werden. Der frühere Stuttgarter, der von Schalke 04 verpflichtet wurde und bereits für den FC Liverpool spielte, besticht vom ersten Tag an mit Robustheit, Zweikampf- und Kopfballstärke. Der 22-Jährige zeigt sich auch bei Offensiv-Standards als extrem torgefährlich. In der Bundesliga und im DFB-Pokal gelang ihm schon jeweils ein Treffer.

Ein echter Coup war auch die Verpflichtung von Linksverteidiger Angelino aus Leipzig. Der spielstarke Spanier kam im Gegenzug für Shooting-Star David Raum, der wiederum für satte 26 Millionen Euro zu RB gewechselt war. Für Hoffenheimer Verhältnisse konnte der Verlust des Nationalverteidigers nicht besser wettgemacht werden, auch wenn beide ganz unterschiedliche Fußballer sind und Angelino in seiner Form Luft nach oben hat.

Noch keine Rolle spielte bislang vor allem aus Verletzungsgründen der teuerste Neue: Der französische Abwehrspieler Stanley Nsoki (für 12 MIllionen vom FC Brügge) muss sich momentan ebenso in Sachen Stammformation noch hinten anstellen wie die beiden hoffnungsvollen Talente Eduardo Quaresma (aus Lissabon / Innenverteidigung) und Finn Ole Becker (FC St. Pauli) im Mittelfeld.

Als "Geheimtipp" für die Zukunft gilt der von Eintracht Frankfurt verpflichtete Muhammed Damar. Der 18-jährige Mittelfeldmann und U19-Nationalspieler gilt als hochbegabter Kicker und kam in der Bundesliga bereits drei Mal zu Teileinsätzen. Von ihm darf man noch einiges erwarten.

Was muss besser werden?

Andrej Kramaric muss endlich wieder konstant Tore schießen. Schon in der vergangenen Saison traf der kroatische Vize-Weltmeister (90 Bundesligatreffer für die TSG) nur noch sechs Mal ins gegnerische Tor, seine Abschluss-Effizienz war von allen Bundesligaspielern am schwächsten. In dieser Saison stehen bei Kramaric zwei Treffer zu Buche. Ungewöhnlich aber: Kramaric, jahrelang ein sicherer Elfmeterschütze, verschoss gleich zweimal vom Punkt.

Und auswärts dürfen die Hoffenheimer gerne nachlegen: Trotz des 3:0-Coups in Leverkusen: Zehn ihrer 13 Punkte haben die Kraichgauer daheim geholt. Beste Gelegenheit also, am Sonntag bei Hertha BSC (15:30 Uhr) dieses Verhältnis auszubessern.

Auch in Sachen Fan-Zuspruch haben die Hoffenheimer Nachholbedarf. Die Sinsheimer Arena ist trotz der guten Leistungen in dieser Saison nur unzureichend gefüllt. Die Corona-Pandemie, aber auch die sportlichen Enttäuschungen der vergangenen Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Jetzt liegt es allein an der Mannschaft, mit ihren künftigen Erfolgen die Tribünen weiter zu beleben.

Wo geht es hin für die TSG Hoffenheim?

Sollte es den Jungs von André Breitenreiter gelingen, weiter konstant ihre aktuelle Form und Stärke zu halten, defensiv gut zu stehen, Andrej Kramaric an frühere Tor-Quoten anknüpft und auch der schmerzlich vermisste Tempo-Sprinter Ihlas Bebou seine langwierige Verletzung auskuriert, dann ist ein Platz im internationalen Geschäft für die TSG absolut drin.

Die Champions League wäre ein Traum, ist aber nicht unmöglich, sollte die besser besetzte Konkurrenz wie Leverkusen oder Leipzig weiter patzen. Allerdings darf sich Hoffenheim von der guten Zwischenbilanz nicht zur übertriebenen Nonchalance verleiten lassen. Auch unter Sebastian Hoeneß gab es gute Phasen, ehe das Team immer wieder in unerklärliche sportliche Turbulenzen geriet und ihre Saisonziele leichtfertig verpatzte. André Breitenreiter wird es alles dafür tun, eine solche Entwicklung zu verhindern.