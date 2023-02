Matarazzo als Breitenreiter-Nachfolger im Gespräch

Vom Abstiegskampf in den Abstiegskampf: Medien spekulieren, dass Ex-VfB-Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo neuer Trainer der TSG Hoffenheim werden könnte.

Der frühere Stuttgarter Aufstiegstrainer Pellegrino Matarazzo soll womöglich den Absturz der TSG Hoffenheim in die 2. Bundesliga verhindern. Der 45-Jährige ist Medienberichten zufolge Kandidat auf die Nachfolge von André Breitenreiter, von dem sich die TSG am Montag offiziell getrennt hat.

Matarazzo hat Hoffenheimer Vergangenheit

Matarazzo ist in Hoffenheim ein alter Bekannter: Vor seiner Zeit beim VfB Stuttgart war er im Kraichgau von 2017 bis 2019 zunächst U17-Coach und später Assistent von Chefcoach Julian Nagelsmann. Der 45-Jährige hatte zwar den VfB Stuttgart im vergangenen Jahr gerade noch vor dem Abstieg gerettet, musste dann aber im Oktober nach neun sieglosen Spielen gehen. Der Kicker hatte zudem Domenico Tedesco ins Spiel gebracht, der von 2015 bis 2017 ebenfalls die Jugend der TSG Hoffenheim gecoacht hat.

Breitenreiter wurde nach dem desaströsen 2:5 beim VfL Bochum (Video-Spielbericht auf Sportschau.de) freigestellt. Der 49-Jährige war erst zu Saisonbeginn als Schweizer Meistertrainer (FC Zürich) zur TSG Hoffenheim gekommen. Die TSG gewann keines ihrer jüngsten zehn Pflichtspiele. Im Pokal-Achtelfinale scheiterte Hoffenheim an Titelverteidiger RB Leipzig, in der Liga hat der Tabellen-14. nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Hoffenheims Sportdirektor Rosen will "größere Fragen stellen"

Damit hat die TSG Hoffenheim seit dem Wechsel von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig (Sommer 2019) bereits den dritten Trainer "verschlissen". Zuvor hatten sich bereits Alfred Schreuder und Sebastian Hoeneß vergeblich versucht, Hoffenheim in den Europapokal zu führen. Hoeneß blieben in der Corona-Pandemie immerhin zwei Spielzeiten. Am Ende legte er aber ähnlich wie jetzt Breitenreiter eine Negativserie hin und musste gehen. Auch deshalb sagte Rosen, ohne sich auszunehmen: "Vielleicht müssen wir hier mal größere Fragen stellen."

Der 43 Jahre alte Manager gilt zwar in der Branche als Top-Ein und -Verkäufer bei Spielern. So könnte die TSG für den kürzlich zu Leeds United gewechselten Georginio Rutter bis zu 40 Millionen Euro kassieren. Rosen wird nun aber erst mal nur an seiner Trainerwahl gemessen. Der Neue könnte erstmals am Samstag gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzen. Wie auch immer Rosen als Direktor Profifußball und die Geschäftsführer Frank Briel (Finanzen/Sport), Denni Strich (Marketing) und Jan Mayer (Unternehmensentwicklung) entscheiden: Durchwinken muss die Personalie auch Mehrheitseigner Dietmar Hopp.

Hopp will mit Hoffenheim in die Champions League

Der 82 Jahre alte Milliardär hält sich zwar offiziell aus dem operativen Geschäft heraus, doch er ist und bleibt maßgeblich bei Hoffenheim. Die sportliche Entwicklung der TSG passt Hopp schon lange nicht mehr. Schon bei der vergangenen Mitgliederversammlung hatte er gewettert, dass die verpasste Europa-League-Teilnahme den Verein etwa 20 Millionen Euro kosten würde, der verpasste Sprung in die Champions League "noch viel, viel mehr". Davon ist die Mannschaft derzeit Meilen entfernt.

Aktuell steckt die TSG Hoffenheim mit gerade einmal 19 Punkten (drei Punkte mehr als der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz) mitten im Abstiegskampf. Der zeitgige Klassenerhalt dürfte dann auch das Ziel des neuen Trainers sein - wer immer es wird.