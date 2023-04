per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim muss im Auswärtsspiel bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig auf Kevin Vogt verzichten, dafür winkt Grischa Prömel das Comeback.

Bei Innenverteidiger Vogt seien am Dienstag im Training wieder Knieprobleme aufgetreten, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag berichtete. Für die Partie am Samstag (15:30 Uhr) sei Vogt "keine Option" für die abstiegsbedrohten Kraichgauer.

Prömel winkt Rückkehr

Dafür steht Grischa Prömel nach langer Verletzungspause vor seinem Comeback in der Bundesliga. Der Mittelfeldspieler hatte sich im November im Hinspiel gegen Leipzig einen Knöchelbruch zugezogen. Der 28-Jährige war unglücklich mit seinem Mitspieler Christoph Baumgartner zusammengestoßen.

Am vergangenen Wochenende sammelte Prömel Spielpraxis in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer. "Wenn alles normal läuft, wird er auch im Kader sein", sagte Matarazzo.

Hoffenheim will nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen

Auch Kevin Akpoguma (Nasenbeinbruch) habe wieder voll trainieren können und sei für Samstag eine Option. Nach dem "Rückschritt" gegen den 1. FC Köln (1:3) zeigte sich Matarazzo optimistisch, in Leipzig einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen zu können.

"Wir haben die Warums wirklich gut aufgearbeitet", sagte der 45-Jährige: "Jetzt geht's wieder vorwärts. Und jetzt geht's darum, auch zwei Schritte nach vorne zu machen."