Die Bundesliga bleibt das Sorgenkind der TSG Hoffenheim. Wenige Tage nach dem Kantersieg im Europapokal unterlag die Elf von Sebastian Hoeneß beim VfL Wolfsburg.

Nach dem Schützenfest in der Europa League musste sich die TSG Hoffenheim dem VfL Wolfsburg in der Bundesliga mit 1:2 geschlagen geben. Renato Steffen (6. Minute) und Wout Weghorst (26.) trafen am Sonntag für die Niedersachsen, den Gästen glückte durch Sargis Adamyan nur noch der Anschlusstreffer (87.). VfL-Keeper Koen Casteels parierte in der 4. Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter von Munas Dabbur.

as 1:0 durch den Schweizer Steffen wollte Schiedsrichter Sven Jablonski zunächst gar nicht anerkennen, bis ihm der Videoassistent nach beinahe zwei Minuten signalisierte: Da stand niemand im Abseits. Das 2:0 fiel dann erst mit dem zweiten Nachschuss, nachdem erneut Steffen und auch Torschütze Weghorst zuvor zweimal bei dem Versuch gescheitert waren, den Ball über die Torlinie zu bringen. Hoffenheim wurde erst in den Schlussminuten der ersten Halbzeit durch Ishak Belfodil (40.) und Christoph Baumgartner (45.+3) gefährlich.

Hoffenheim zwischen Europa-Euphorie und Bundesliga-Frust

Bei der TSG wird der Kontrast zwischen Europa League und Bundesliga immer größer. Während man international bislang jede Partie gewann, verlor man in der Liga nun vier der vergangenen fünf Spiele. Immer länger wurde durch den positiven Corona-Test bei Jacob Bruun Larsen auch die Liste der Ausfälle. In der Volkswagen Arena fehlten Trainer Sebastian Hoeneß insgesamt neun Profis.

Trotz dieses Handicaps und des 0:2-Rückstands kämpften sich die Hoffenheimer noch einmal in dieses Spiel zurück. Sie dominierten die zweite Halbzeit, verpassten aber gleich mehrfach den nötigen Anschlusstreffer, der auch die Wolfsburger noch einmal nervös gemacht hätte. Die beste Chance vergab Munas Dabbur in der 73. Minute. So blieb es bei der Niederlage, nach der die TSG Hoffenheim mit sieben Punkten auf Platz 13 abrutscht.