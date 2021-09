Hoffenheim will Trendwende einleiten - Bangen um Rudy und Dabbur

Trainer Sebastian Hoeneß hofft im Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten VfL Wolfsburg nach zuletzt vier sieglosen Spielen auf eine Trendwende.

"Wir haben den einen oder anderen Punkt zu wenig und stehen in der zweiten Tabellenhälfte. Dort wollen wir nicht stehen", sagte Hoeneß mit Blick auf das Duell am Samstag (15:30 Uhr).

Richtungsweisende Partie

Die TSG hat seit dem überzeugenden 4:0 zum Saisonauftakt beim FC Augsburg vier Spiele nacheinander nicht mehr gewonnen und belegt mit fünf Punkten aus fünf Partien derzeit nur den zehnten Platz. Ein Erfolg im Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer, zu dem die Hoffenheimer rund 8.000 Fans erwarten, wäre daher eminent wichtig. Bei einer Niederlage droht das Abrutschen in den Tabellenkeller.

Hoeneß hofft auf Entwicklungsschritte

"Ich hoffe, dass wir als Mannschaft in unserem Entwicklungsprozess wieder einen Schritt weiter sind", sagte Coach Hoeneß. Auf jeden Fall sind dazu Tore notwendigDie Hoffnungen in der Offensive ruhen in erster Linie auf Torjäger Andrej Kramaric, der in dieser Spielzeit noch nicht getroffen hat. "Wenn wir Chancen kreieren, wird auch er wieder treffen", äußerte sich Hoeneß zuversichtlich.

Der kroatische Nationalspieler arbeite im Training extrem fleißig und habe auch in dieser Woche wieder Extraschichten eingelegt. "Wir können nicht davon ausgehen, dass wir gegen Wolfsburg viele Chancen bekommen. Daher ist eine hohe Effizienz wichtig", sagte Hoeneß.

Verzichten muss der 39-Jährige weiterhin auf die langzeitverletzten Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner und Havard Nordtveit. Fragezeichen stehen laut Hoeneß hinter dem Einsatz von Sebastian Rudy (Rücken) sowie der erkrankten Munas Dabbur und Angelo Stiller.