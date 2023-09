Startet die TSG Hoffenheim mit Berisha gegen den VfL Wolfsburg?

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim will im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg den Schwung aus dem 3:2-Auswärtssieg in Heidenheim mitnehmen. Dabei kann die TSG auf einen namhaften Neuzugang setzen.

Mit Mergim Berisha (25) ist ein zusätzlicher Stürmer aus Augsburg nach Hoffenheim gekommen. Er hat eine Nase vor dem Tor, sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag. Mit Wout Weghorst (31) hat die TSG Hoffenheim ohnehin schon einen weiteren neuen Stürmer von Rang unter Vertrag, Er hat sich sehr gut eingefügt, urteilt der Trainer. Ob der Ex-Wolfsburger Weghorst und Berisha schon gemeinsam gegen die Niedersachsen auf Torejagd gehen, blieb offen.

Der Transfer von Mittelfeldspieler Anton Stach (24) zur TSG ist nach Aussage von Mainz-05-Sportvorstand Christian Heidel geplatzt. Dennoch hat Hoffenheim personell kräftig aufgerüstet. Das Motto von Matarazzo lautet: "Wir wollen angreifen".

Mergim Berisha wechselt vom FC Augsburg zur TSG Hoffenheim. IMAGO IMAGO / Krieger

Gegen Heidenheim reichten 15 gute Minuten für den Auswärtssieg. Für einen gelungenen Saisonstart ist allerdings die Partie gegen Wolfsburg entscheidend, das sehr gut mit zwei Siegen gestartet ist.

"Der Saisonstart ist noch nicht abgeschlossen, das Spiel gegen Wolfsburg gibt eine Richtung vor."

Mannschaft noch nicht am Maximum

Noch sei die Mannschaft nicht am Maximum, räumt der Trainer ein. Die TSG Hoffenheim muss sich in dieser Saison anders präsentieren als in der vergangenen Spielzeit, als die Mannschaft lange Zeit gegen den Abstieg gespielt hat. Leistung und Tore sind gefragt, um das zögerliche Publikum zu aktivieren. Zum Spiel gegen Wolfsburg sind nur knapp 17.000 Karten verkauft worden.

Relativ kurze Verletztenliste

Die Verletzten-Liste der TSG ist relativ kurz: John Anthony Brooks hat im Spiel beim 1. FC Heidenheim etwas am Sprunggelenk abbekommen und fällt aus. Pavel Kadeřábek ist fraglich, Ozan Kabak und Kevin Akpoguma waren krank, der Einsatz ist unsicher. Die Genesung von Dennis Geiger verzögert sich, er sei jetzt aber auf einem guten Weg, hieß es bei der TSG.