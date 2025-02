Drei Schlüsselspiele für die TSG Hoffenheim im Abstiegskampf

Bochum, Heidenheim und St. Pauli. Die TSG Hoffenheim trifft in der Bundesliga auf direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Ziel der TSG: Das erste Tor zu schießen.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Bremen und einem 1:1-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart kann die TSG Hoffenheim beim VfL Bochum am Samstag (01.03., 15:30 Uhr) eine Mini-Serie starten. Drei Spiele in Folge ohne Niederlage - das gab es bei der TSG zuletzt im Oktober 2024. Nach dem Auswärtsspiel in Bochum folgen das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim und das Gastspiel in Hamburg beim FC St. Pauli. "Es geht um den Klassenerhalt. Wir haben jetzt drei extrem wichtige Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten bis zur Länderspielpause. Vor allem gilt es, den vollen Fokus auf das schwierige Auswärtsspiel in Bochum zu richten", sagte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer im Gespräch mit SWR Sport.

Letzter Sieg der TSG in Bochum vor 17 Jahren

In Bochum lief es zuletzt für die TSG nicht besonders erfolgreich. Fünfmal haben die Hoffenheimer in Bochum gespielt, davon wurden vier Partien verloren. Den letzten Auswärtssieg haben die Bochumer im Oktober 2008 eingefahren. Der VfL Bochum steht aktuell auf dem vorletzten Platz - sieben Punkte hinter der TSG Hoffenheim. Die Formkurve des VfL Bochum zeigt allerdings nach oben, seit drei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking ungeschlagen. Im letzten Heimspiel des VfL gab es einen 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund zu bejubeln. Keine einfache Ausgangsposition für die TSG Hoffenheim. "Jeder kennt Bochum. Das ist ein Team, das sich über jeden Zweikampf mit dem Publikum in eine Energie reinfighted. Deshalb brauchen wir einfach Top-Leistungen in allen Bereichen und müssen für alles bereit sein".

Ein Spieler, der bei Hoffenheim den Unterschied zur Zeit machen kann, ist Gift Orban. Der 22-Jährige war im Januar für neun Millionen Euro aus Lyon gekommen und konnte in sieben Bundesligaspielen für die TSG bereits vier Treffer erzielen. "Ich glaube, er hat seine Zeit gebraucht, um seinen Platz in der Mannschaft zu finden. Aber er hat auch in den Spielen, in denen er von der Bank gekommen ist, gezeigt, dass er im Strafraum enorme Qualität hat. Und das ist schon eine Fähigkeit, die uns gut tut", so Ilzer.

Hoffenheim mit schwacher Anfangsphase und starker Moral

Besonders auffällig ist, dass die Hoffenheimer unter Ilzer oft in Rückstand geraten. In 17 Pflichtspielen unter der Leitung des Österreichers konnten die Hoffenheimer nur einmal beim 3:1-Auswärtssieg gegen Holstein Kiel in Führung gehen. Bemerkenswert ist dagegen, wie oft die TSG zurückgekommen ist. Bereits sechs mal konnte die Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison nach einem Rückstand noch punkten, so oft wie kein anderes Team. "Wir sind ein laufstarkes Team. Wir können eine gute Energie auf den Platz bringen. Das Thema ist, dass wir das, was wir in der Schlussphase machen, auch in der Anfangsphase machen müssen, denn dann könnten wir ganz woanders in der Tabelle stehen".

Ziele der TSG Hoffenheim gegen Bochum

Am Samstag in Bochum will das Team der Hoffenheimer von Beginn an eine gute Leistung zeigen. "Durch ein Gegentor einen Weckruf zu kriegen, das sollte nicht unser Zugang sein", sagte Ilzer. Ein früher Treffer könnte die TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum auf die Siegerstraße bringen. Nach dem Spiel gegen Bochum treffen die Hoffenheimer dann Zuhause auf Heidenheim (9.3., 17:30 Uhr) und auswärts auf St. Pauli (14.3., 20:30 Uhr). Wie viele Punkte Ilzer insgesamt in den direkten Duellen um den Klassenerhalt holen will, hat er nicht verraten.