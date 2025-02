Hoffenheims Luca Philipp: Die Nummer zwei ist da, wenn man sie braucht

Luca Philipp steht in Hoffenheim seit Jahren im Schatten von Oliver Baumann. Nun legt er gegen den VfB Stuttgart einen starken Auftritt hin.

Hoffenheims Torhüter Luca Philipp will sich nach der Rückkehr von Nationaltorwart Oliver Baumann wieder brav hinten anstellen. "Ich glaube, Oli steht für sich mit über 400 Spielen. Da bleibe ich bodenständig, und ich kenne meine Position", sagte der 24-Jährige nach dem 1:1 der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart.

Baumanns Stellvertreter hatte in seinem fünften Bundesliga-Spiel eine ganz starke Leistung geboten und mit "fantastischen Paraden", so TSG-Trainer Christian Ilzer, seiner Mannschaft zu einem Punkt im Abstiegskampf verholfen. "Wenn man das Spiel im Ganzen betrachtet, war es in der ersten Hälfte zu wenig von uns", bilanzierte Luca Philipp am DAZN-Mikrofon: "In der zweiten Halbzeit war es besser." Dennoch sei der Punkt "im Endeffekt glücklich" gewesen.

Zwei Torhüter, eine Meinung

"Einfach nur happy. Eigenlob ist immer ein bisschen schwierig", meinte Philipp und erklärte seine Leistung und seine Gefühle so: "Viele Aktionen gehabt, viele gute Aktionen zum Glück. Von daher: einfach nur happy."

Der Schlussmann vereitelte nicht nur einige hochkarätige Chancen des teilweise weit überlegenen VfB im baden-württembergischen-Duell, sondern betrieb auch Werbung in eigener Sache. Die etatmäßige Nummer eins kommentierte den Auftritt seines Vertreters äußerst wohlwollen: "Gut! Sehr gutes Spiel", sagte der verletzte Stammkeeper Baumann zur Leistung von Philipp.

Wie geht's weiter mit Luca Philipp?

Der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters läuft im Sommer aus. "Wir setzen uns zusammen. Wir haben ein offenes Verhältnis, eine offene Kommunikation, was das angeht. Ich glaube, das haben wir beide auch verdient nach den fast zwölf Jahren, die ich jetzt hier im Verein bin", erklärte er.

Wie lange Hoffenheims Kapitän Baumann wegen seiner Sehnenverletzung im Fuß noch ausfällt, ist noch unklar.