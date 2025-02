Orban kontert Woltemade: Hoffenheim bestraft Chancenwucher des VfB Stuttgart

Zum Abschluss des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga kam der VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim trotz früher Führung nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trotz einer Vielzahl an Torchancen hat es der VfB Stuttgart verpasst, zurück auf einen Europapokalplatz zu springen. Die TSG Hoffenheim hingegen sammelt durch das 1:1 (0:1) am Sonntagabend einen Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

"Es hat viel gepasst, ich konnte viele Bälle halten und der Mannschaft helfen. Deshalb bin ich umso stolzer", sagte Hoffenheims Torhüter Luca Philipp nach seiner starken Leistung und dem Punktgewinn gegen den VfB Stuttgart. "Es fühlt sich wie eine Niederlage an", resümierte hingegen VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. "Wir müssen früher den Sack zumachen. Und durch einen einfach Fehler kassieren wir dann das 1:1. Das muss man vermeiden."

Undav clever, Woltemade eiskalt

Der VfB Stuttgart übernahm in Sinsheim von Beginn an die Initiative, eine scharfe Flanke von Chris Führich sorgte in der 6. Minute für den ersten Hauch von Gefahr vor dem Tor der Hoffenheimer. Nur drei Minuten später durften die Schwaben und ihre zahlreich mitgereisten Anhänger dann jubeln. Maximilian Mittelstädt passte von der linken Außenbahn in Richtung Strafraum, Deniz Undav ließ den Ball clever durch zu Nick Woltemade, der platziert ins rechte Eck abschloss - das 1:0 für den VfB Stuttgart (9.).

Die TSG Hoffenheim startete in der Folge erste zaghafte Angriffe, kam aber zweimal nicht an VfB-Neuzugang Finn Jeltsch vorbei (14.). Der Verteidiger, der Anfang Februar vom 1. FC Nürnberg nach Stuttgart gewechselt war, feierte sein Startelf-Debüt in der Bundesliga.

TSG-Torhüter Philipp verhindert höheren Rückstand

Das nächste spielerische Highlight lieferte der VfB Stuttgart nach einer knappen halben Stunde. Undav bediente Atakan Karazor, dessen Schuss von TSG-Keeper Luca Philipp an den linken Pfosten gelenkt wurde. Nur wenige Momente später rettete Philipp erneut zweimal stark - einmal gegen Woltemade, einmal gegen Angelo Stiller. Die TSG Hoffenheim hatte selbst nur eine gute Torchance im ersten Durchgang, Andrej Kramaric scheiterte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus rund acht Metern an VfB-Schlussmann Alexander Nübel.

Stiller hat den zweiten VfB-Treffer auf dem Fuß

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte gestaltete sich ausgeglichen, die erste zwingende Chance erarbeiteten sich die Gäste in der 59. Minute. Nach einem Doppeplass mit Undav tauchte Stiller völlig frei vor Luca Philipp auf, der mit einer starken Parade den zweiten Treffer der Schwaben verhinderte. Auf der anderen Seite setzte Kramaric einen Linksschuss aus 17 Metern deutlich über das Tor (65.).

Der VfB erarbeitete sich wieder mehr Spielanteile und hatte weiterhin die qualitativ hochwertigeren Offensivszenen. Allein TSG-Torhüter Philipp sorgte dafür, dass das Spiel nicht längst entschieden war. Seine Paraden gegen Woltemades Linksschuss (70.) und den aus halblinker Position heranstürmenden Undav (72.) hielten Hoffenheim im Spiel. Zudem verpasste erneut Woltemade mit einem schwierigen Volley das Tor deutlich (72.).

Orban gleich für Hoffenheim aus

In einer Phase, in der der VfB Stuttgart auf das zweite Tor drängte, gelang der TSG Hoffenheim der Ausgleich. Jeff Chabot klärte einen Ball im Strafraum in die Füße von Kramaric, der auf Gift Orban weiterleitete. Orban ließ Mittelstädt aussteigen und verwandelte halbhoch ins linke Ecke zum 1:1 (74.). Der VfB antwortete mit weiteren Angriffen, in der 78. Minute war TSG-Torhüter Philipp gegen einen Undav-Volley zur Stelle, den Nachschuss setzte Führich knapp links neben den Pfosten (79.).

Der VfB rannte bis in die Schlussminuten an, fand aber nicht mehr die entscheidende Lücke. In der Nachspielzeit hatte Haris Tabakovic sogar noch per Kopfball die Chance zum Siegtreffer für Hoffenheim, es blieb aber letztlich beim 1:1. Die TSG klettert durch den Punktgewinn einen Rang hoch auf Platz 14 und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Der VfB Stuttgart verpasste den Sprung auf einen Platz in den Top-6 und bleibt Siebter.

Hoffenheim reist nach Bochum, VfB empfängt die Bayern

Am kommenden Samstag (1.3., 15:30 Uhr) gastiert die TSG Hoffenheim beim Tabellensiebzehnten VfL Bochum. Der VfB ist bereits am Freitagabend (28.2., 20:30 Uhr) im Einsatz, wenn der Rekordmeister Bayern München zum Südschlager nach Stuttgart kommt.