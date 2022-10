"Zu schlampig, zu behäbig": Hoffenheim hadert mit Remis in Köln

Mit einem Sieg in Köln hätte sich Hoffenheim erst mal in der Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen können. Aber nicht nur der Verlust von zwei Punkten schmerzt die Kraichgauer.

Dieses Unentschieden passt so gar nicht in den bisherigen Aufschwung bei der TSG Hoffenheim unter Trainer Andre Breitenreiter. Die Heimniederlage gegen den FC Bayern München konnten die Kraichgauer noch gelassen abhaken, das 1:1 beim 1. FC Köln aber ist ein richtiger Rückschlag.

Grischa Prömel ärgert sich

"Wir hatten eine Riesen-Chance für den Lucky Punch, es hat aber nicht geklappt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Es war kein sonderlich gutes Spiel von uns", sagte Grischa Prömel. "Ein Punkt ist zu wenig für unsere Ambitionen und unser Potenzial, deshalb können wir nicht zufrieden sein."

Ein Kandidat für Hansi Flick?

Der Mittelfeldakteur hat dieser Tage dennoch Grund zur Freude. Denn Prömel ist eine Option für den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick. Der 27-Jährige steht auf der vorläufigen Liste an Spielern, die Flick letztlich für sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar nominieren kann.

"Ich habe eine Info bekommen über den Verein. André Breitenreiter hat mir Bescheid gegeben, dass ich auf der Liste stehe. Das hat mich natürlich unglaublich gefreut", sagte Prömel bei "DAZN". "Ich kann nicht mehr machen, als jedes Wochenende Vollgas geben, mich beweisen und dann darauf hoffen, dass ein Spieler wie ich in der Mannschaft gefragt ist."

Die WM beginnt am 20. November, Prömels Nominierungschancen gelten allerdings als sehr gering. Der von Union Berlin gekommene Profi ist in Breitenreiters Team auf Anhieb Stammspieler geworden und gehört zu den besten Hoffenheimern in dieser Saison. Allerdings vergab er in Köln in der 20. Minute die Riesenchance zum 1:1, was dann später Jacob Bruun Larsen (35.) immerhin noch gelang. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hätte Andrej Kramaric das 2:1 erzielen können, doch auch diesmal raufte sich Breitenreiter die Haare.

Hoffenheimer Serie gegen Köln reißt

Es waren nicht die einzigen Ärgernisse für die TSG: Ausgerechnet gegen die personell schwer angeschlagenen Kölner, die 54 Stunden zuvor in der Conference League beim 1. FC Slovacko antraten, überzeugte Hoffenheim nicht. Damit riss auch die Serie der acht Siege in Folge gegen Köln.

Zu allem Übel sah Ozan Kabak kurz vor Schluss Gelb-Rot und Abwehrchef Kevin Vogt musste vor 49.000 Zuschauern nach einer guten Stunde verletzt vom Platz. Wie auch immer die Diagnose ausfällt: Die TSG muss ihre Abwehr am Samstag gegen RB Leipzig umstellen.

Spieler üben deutliche Kritik

"Wir waren unsauber, haben zu langsam gespielt, uns fehlte ein wenig die Überzeugung im Spiel mit dem Ball", räumte Bruun Larsen ein. Prömel drückte es so aus: "Erste Halbzeit waren wir zu behäbig, unser Positionsspiel war nicht gut, wir waren zu schlampig, haben die Bälle leicht verloren."

Auch Breitenreiter blieb beim Tabellensiebten nur, dem Gegner nach dessen Energieleistung zu gratulieren. Schließlich hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart vergebens versucht, die Bundesliga-Partie auf Montag zu verschieben, da das Europacup-Spiel in Tschechien beim ersten Versuch wegen Nebels abgebrochen werden musste.

"Die Kölner hatten nur wenig Zeit, um zu regenerieren, dafür großen Respekt", sagte der TSG-Coach.