Die TSG Hoffenheim konnte nur mit Ach und Krach die Klasse halten. Nach der Chaos-Saison wollen sich die Kraichgauer neu aufstellen.

Diese Spieler werden die TSG Hoffenheim verlassen

Nur drei Tage nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga wurden bereits mehrere Abgänge verkündet. Unter anderem wird Mittelfeldspieler Diadié Samassékou den Verein zum 30. Juni verlassen und sich RB Salzburg anschließen. In seiner Zeit bei der TSG wurde Samassékou zweimal ausgeliehen. Für die Hoffenheimer absolvierte er in sechs Jahren 97 Pflichtspiele. Zuletzt hatte der Defensiv-Spieler immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Neben Samassékou wird auch Christopher Lenz den Verein verlassen. Der 30 Jahre alte Außenverteidiger war letztes Jahr im Sommer von RB Leipzig nach Hoffenheim gekommen. Ein Muskelfaserriss warf ihn lange zurück. Nach der Reha wurde Lenz nicht mehr für die erste Mannschaft berücksichtigt. Nach gerade mal zwei Einsätzen in der Hoffenheimer U23 wird er den Klub nun verlassen.

Mehrere Leihspieler verlassen TSG - Emotionaler Abschied von Kadeřábek

Bei den Spielern David Jurásek und Jakob Busk endet die Leihe bei der TSG Hoffenheim. Linksverteidiger Jurásek wird zu Benfica Lissabon nach Portugal zurückkehren, Torwart Busk zieht es wieder nach Dänemark zu Sønderjyske. Auch für Pavel Kadeřábek endet nach zehn Jahren die Zeit bei der TSG. Der 33-Jährige hatte nach der abgelaufenen Saison erfahren, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Nach 256 Bundesliga-Einsätzen viel ihm der Abschnitt per Video-Botschaft sichtlich schwer.

Für immer einer von uns 💙 DANKE FÜR ALLES, PAVEL! 🤍

Der schmerzhafteste Abgang ist mit Sicherheit Mittelfeldspieler Tom Bischof. Der deutsche Nationalspieler wechselte zum Rekordmeister Bayern München und befindet sich bereits mit dem Team in den Vorbereitungen auf die Klub-WM. Für den eigentlich ablösefreien Bischof, kassierte die TSG noch eine kleine Ablösesumme, damit er früher an der Isar aufschlagen konnte. Eine höhere Ablöse kassierte die TSG dagegen für Innenverteidiger Joshua Quarshie. Er wechselt zur neuen Saison zum Premier-League-Absteiger FC Southampton in die englische Championship. Quarshie hatte im Kraichgau noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die Engländer zahlten dem Vernehmen nach etwa 3,5 Millionen Euro Ablöse.

Lemperle und Bernardo neu bei der TSG Hoffenheim

Als Neuzugänge konnte die TSG Tim Lemperle vom 1. FC Köln und Bernardo vom VfL Bochum ablösefrei verpflichten. In der abgelaufenen Saison erzielte Lemperle in 25 Partien zehn Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Der Stürmer hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Kölner in die Bundesliga. Zuletzt sorgte er neben dem Platz aber für negative Schlagzeilen, als er kurz vor Saisonende alkoholisiert in einer körperliche Auseinandersetzung in der Kölner Innenstadt verwickelt war.

Bernardo spielte als Verteidiger zuletzt beim VfL Bochum und war dort unangefochten Stammspieler. In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte er in der Bundesliga 56 Partien.

TSG setzt auf Nachwuchs: Profiverträge für Damar, Behrens & Poller

In der Zukunft will die TSG Hoffenheim mehr auf junge Talente setzen. Eines davon heißt Muhammed Damar. Der 21-Jährige wechselte vor drei Jahren von Eintracht Frankfurt in den Kraichgau und absolvierte in seiner ersten Saison in Hoffenheim sechs Bundesliga-Spiele und 20 Partien für die Regionalliga-Mannschaft. Damar war danach Leihspieler bei Hannover 96 und der SV Elversberg. Im Saarland startete er durch. In bislang 31 Spielen für die SVE erzielte der gebürtige Berliner neun Tore und legte sechs weitere Treffer auf. Jetzt will der Offensivspieler auch in der Bundesliga überzeugen.

Der 20-jährige Hennes Behrens hat seinen Vertrag ebenfalls in Hoffenheim verlängert. Das Nachwuchstalent hat dieses Jahr mit der U19 das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen und war laut Geschäftsführer Andreas Schicker eine "Schlüsselfigur" für den Erfolg. Seit vier Jahren spielt Behrens bereits bei der TSG. Jetzt soll er sich in der ersten Mannschaft etablieren. Sein Profi-Debüt feierte Behrens bereits vergangene Saison, als er gegen Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Mit Tiago Poller erhält ein weiterer Spieler aus der Jugend der TSG Hoffenheim einen Profivertrag. Poller erzielte insgesamt in der U19 in 48 Spielen 14 Tore und gab 20 Vorlagen.

Verstärkung braucht die TSG Hoffenheim noch in der Defensive

Bedarf hat die TSG Hoffenheim noch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. In der vergangenen Saison hat die TSG die zweitmeisten Gegentore kassiert (68). Die Mannschaft braucht mehr Stabilität. Laut Sky haben die Verantwortlichen Leon Avdullahu vom FC Basel als Bischof-Nachfolger auf der Sechs auserkoren. Der 21-Jährigen gilt als aggressiver Ball-Eroberer.

Auch ein Spielmacher wäre wichtig für das Team. Unter anderem kritisierte Stürmer Andrej Kramarić immer wieder, dass sich das Team zu wenig Chancen herausspielen würde. Außerdem muss der Abgang von Tom Bischof qualitativ ersetzt werden. Das Transferfenster hat ab dem 01. Juli bis 30. September geöffnet.

Die TSG wird am 06. Juli auf dem Trainingsgelände in Zuzenhausen in die Sommervorbeitung starten. Eine Woche später steht bereits das erste Testspiel gegen den Regionalligisten SGV Freiberg an. Vier Tage darauf gibt es eine Partie bei den Sportfreunden Lauffen. Am 19. Juli trifft die Mannschaft dann zuhause auf die SV Elversberg, bevor es vom 27. Juli bis 3.August in das Trainingslager nach Seefeld in Tirol geht. Dort sind zwei weitere Testspiele geplant.