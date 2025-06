Transfer perfekt: Hoffenheim holt Schweizer Top-Talent Avdullahu

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich im defensiven Mittelfeld. Die Kraichgauer verpflichteten für kolportierte acht Millionen Euro den Schweizer U-21-Nationalspieler Leon Avdullahu vom FC Basel.

Er gilt als Riesentalent im defensiven Mittelfeld. Leon Avdullahu war zuletzt beim Schweizer Meister FC Basel schon in jungen Jahren eine der absoluten Konstanten im Team. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison in der Regel als Startelfspieler in 35 Partien der Schweizer Super League mit dabei, schoss ein Tor, holte sich neun Gelbe Karten und einmal Gelb-Rot ab. Letzteres wiederum spiegelt das resolute Auftreten von Leon Avdullahu wider: Der Schweizer U-21-Nationalspieler besticht vor allem mit seinem ausgeprägten Defensivspiel als aggressiver Balleroberer, beherrscht aber auch das saubere Aufbauspiel.

Vorstellung von Leon Avdullahu bei der TSG Hoffenheim

"Leon hat sich beim FC Basel mit gerade einmal 21 Jahren bereits als absolute Stammkraft und Leistungsträger im defensiven Mittelfeld etabliert. Er ist ein strategisch denkender Spieler, der Aggressivität und Zweikampfstärke mit einer guten Übersicht und starken technischen Fähigkeiten verbindet", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, in einer Vereinsmitteilung.

Meister und Pokalsieger mit dem FC Basel

In der vergangenen Saison hatte der hochbegabte "Sechser" mit dem FC Basel die Schweizer Meisterschaft und den Pokal gewonnen, der Traditionsverein war zuvor lange acht Jahre in Sachen Meistertitel leer ausgegangen. Insgesamt stehen 63 Ligaspiele für Leon Avdullahu zu Buche, der beim FC Basel noch bis 2028 unter Vertrag stand und kosovarische Wurzeln besitzt. Für die Schweizer U-Nationalmannschaften war der mit 1,85 Metern großgewachsene Mittelfeldmann bereits 22 Mal im Einsatz. "Ich bin unglaublich stolz, jetzt Teil dieser Mannschaft und der TSG zu sein", so Leon Avdullahu bei seiner Vorstellung bei der TSG Hoffenheim.

Avdullahu ist Kandidat für die Schweizer A-Nationalmannschaft

Der in Solothurn geborene Avdullahu, der 2018 als Jugendspieler nach Basel wechselte, galt bereits vor einem Jahr als "Senkrechtstarter" beim FCB und ist aktueller Stammspieler der Schweizer U21-Nationalmannschaft, ist auch ein potenzieller Kandidat für die A-Nationalmannschaft. Der Wechsel in die Bundesliga nach Hoffenheim könnte seine Chancen auf eine Nominierung durch Nationaltrainer Murat Yakin trotz starker Konkurrenz im Mittelfeld wie etwa Routinier Granit Xhaka aus Leverkusen deutlich verbessern.

Mit Leon Avdullahu könnte die TSG Hoffenheim in der neuen Saison nominell den Weggang von Jung-Nationalspieler Tom Bischof zum FC Bayern kompensieren, wobei Bischof in seiner Spielanlage deutlich offensiver ausgerichtet war als der Schweizer.