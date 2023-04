So stehen die Chancen der TSG Hoffenheim auf den Klassenerhalt

Die TSG Hoffenheim hat sich in den vergangenen Wochen Luft im Tabellenkeller verschafft - noch aber ist der Klassenerhalt nicht perfekt. In den nächsten Wochen warten ambitionierte Gegner.

Die Ausgangslage

Seit Trainer Pellegrino Matarazzo die TSG Hoffenheim Anfang Februar übernommen hat, ist die Entwicklung in der Mannschaft spürbar. Zwar konnte das Team die strukturellen Veränderungen nicht sofort in etwas Zählbares ummünzen, inzwischen aber hat es sich stabilisiert und schaffte mit zehn Punkten aus fünf Spielen gar den Sprung auf Tabellenplatz 14.

Aktuell trennen die TSG fünf Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Die Matarazzo-Elf konnte sogar den Bayern einen Punkt abtrotzen, kassierte am vergangenen Wochenende dann aber eine Niederlage gegen Köln. "Ich bin elf Wochen mit der Mannschaft zusammen, wir haben kontinuierlich Schritte nach vorne gemacht und gegen Köln den ersten Rückschritt erlebt“, sagt Matarazzo.

Das Restprogramm der TSG Hoffenheim

RB Leipzig

Die TSG ist am Samstag (15:30 Uhr) bei RB Leipzig zu Gast und muss dabei auf Abwehrchef Kevin Vogt verzichten, der sich mit Knieproblemen rumplagt. Nach über fünfmonatiger Verletzungspause ist dagegen Grischa Prömel wieder eine Option für Coach Matarazzo. Prömel war vor seiner Knöchelverletzung im November Denker und Lenker des Teams und wurde auch deshalb schmerzlich vermisst. In Leipzig könnte die Option Prömel eine wichtige sein.

Schließlich steht RB nach dem Abrutschen auf Rang fünf im Kampf um die Champions-League-Plätze unter Druck. Aktuell rangiert die Mannschaft zwei Punkte hinter dem SC Freiburg. "Die Konstellation ist so, dass wir angreifen müssen", sagte Rose. Die zwei anstehenden Duelle im Pokal gegen den SC am Dienstag und in der Liga am kommenden Wochenende scheinen da für die Leipziger von größerer Bedeutung - doch: "Es geht darum, dass wir Spiele gewinnen. Wir werden nicht auf die Kraftreserven schauen. Das nächste Spiel ist das wichtigste."

Eintracht Frankfurt

Die Ambitionen sind nicht nur in Leipzig groß, auch bei Eintracht Frankfurt träumen Fans und Verantwortliche weiter vom internationalen Geschäft. Doch die Eintracht ist in der Liga seit acht Spielen sieglos, holte in den Monaten März und April – Stand jetzt – gerade einmal vier Punkte und rutschte in der Tabelle von Rang vier auf Platz neun. "Das ist eine Scheiß-Phase", fasste Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche die Situation zuletzt zusammen. Am 6. Mai (15:30 Uhr) ist das Team von Trainer Oliver Glasner in Hoffenheim zu Gast und wird dann alles daran setzen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Denn die Eintracht verspielte in den vergangenen Jahren mehr als einmal gute Ausgangspositionen etwa im Kampf um die internationalen Plätze und beraubte sich so vieler Chancen. Exemplarisch sprechen die Fans der Hessen noch immer von der "Rückrunde der Schande" 2010/11, als die Frankfurter nach der Winterpause nur noch acht Zähler holten und von Rang sieben in den Tabellenkeller abrutschten und am Ende gar den Klassenerhalt verpassten. Der Abstieg droht der Eintracht aktuell nicht, der Tabellenneunte aber steht gegen Hoffenheim unter Druck, wenn es noch was werden soll mit dem internationalen Geschäft.

VfL Wolfsburg

Auf die große Bühne Europa hofft auch der VfL Wolfsburg noch. Am 13. Mai empfängt das Team von Trainer Niko Kovac die TSG. Aktuell ist der VfL Achter und hat sich zuletzt mit einem 5:1 gegen den VfL Bochum wieder Selbstbewusstsein geholt. Dabei war bei den Wolfsburgern in dieser Saison vor allem auf eines Verlass: auf die fehlende Konstanz. Die Leistungen schwankten enorm, auf eine Siegesserie samt Erfolg gegen Titelaspirant Borussia Dortmund, folgte eine Durststrecke. Auch deshalb rangiert Wolfsburg aktuell hinter den konstanten Mainzern in der Tabelle.

Union Berlin

Im letzten Heimspiel der Saison empfängt die TSG Union Berlin - Anpfiff ist am 20. Mai um 15:30 Uhr. Die Köpenicker sind aktuell Dritter in der Tabelle, spielen damit die erfolgreichste Saison seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga 2019 und könnten erstmals die Qualifikation für die Champions League schaffen. Die allerdings könnte Union bereits vor dem vorletzten Spieltag, also der Partie bei der TSG, perfekt machen und dann befreit aufspielen. Sollten die Köpenicker ihr Saisonziel bereits erreicht haben, liegt darin eine Chance für die Hoffenheimer.

VfB Stuttgart

Sollte der Klassenerhalt am letzten Spieltag noch nicht perfekt sein, kommt es am letzten Spieltag zum Showdown mit dem wieder stabilen VfB Stuttgart, der ebenfalls den Abstieg verhindern will. Und dann ist da ja noch das Aufeinandertreffen der beiden Ex-Coaches - schließlich trainierte Matarazzo in dieser Saison schon die Schwaben und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß stand bis zur vergangenen Spielzeit bei den Hoffenheimern an der Seitenlinie. Für Matarazzo spielt das im finalen Saisonspiel keine Rolle - das betonte der TSG-Coach bereits vor Wochen. Spektakel scheint beim VfB, der ja nur noch in der Bundesliga dabei ist, weil er sich in der vergangenen Saison am 34. Spieltag in der letzten Minute gerettet hat, fast schon sicher.

Was macht die Konkurrenz im Abstiegskampf?

Im Abstiegskampf haben zuletzt viele Teams überrascht - der VfB Stuttgart, der seit drei Spielen ungeschlagen ist und sogar dem BVB einen Punkt abrang, die Schalker, die mit dem 5:2 gegen Konkurrent Hertha BSC dem VfB dicht auf den Folgen sind und auch Bochum und natürlich Hertha, die überraschend schwach performten und im Falle der Berliner in der finalen Saisonphase noch einmal den Trainer wechselten. Dass es diese Form der Nervosität aktuell in Hoffenheim nicht gibt, spricht für die TSG. Weil sich die Ergebnisse im Kampf um den Klassenerhalt aber nicht vorhersagen lassen, finden Sie hier ...

