Mehr internationale für die TSG Hoffenheim

Nachdem Co-Trainer Benjamin Hübner zum DFB gegangen ist, brauchte die TSG Hoffenheim neue Co-Trainer. Es kommt jemand mit viel internationaler Erfahrung.

Moritz Volz ersetzt bei der TSG Hoffenheim den zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgewanderten Benjamin Hübner als Co-Trainer. Dies teilten die Kraichgauer am Freitag mit. Neben Hübner, der künftig Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der Nationalelf wird, verlassen aus dem bisherigen Trainerteam auch Assistenzcoach Frank Fröhling sowie auf eigenen Wunsch auch Torwarttrainer Alexander Stolz die TSG.

Volz und Petkovic komplettieren damit neben den beiden anderen Assistenztrainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl das Trainerteam von Chefcoach Christian Ilzer. "Nachdem sowohl Hübi als auch Alex den Verein auf eigenen Wunsch hin verlassen haben, haben wir uns dazu entschieden, die vakante Co-Trainer-Position komplett neu zu besetzen und das Trainerteam grundsätzlich auf drei Assistenztrainer zu reduzieren", erklärte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Volz mit kommt mit der Erfahrung von 125 Spielen in der Premier League

Volz kommt mit viel internationaler Erfahrung: Seine Profi-Karriere begann er beim FC Arsenal für den er jedoch nur zweimal im Liga-Pokal zum Einsatz kam. Nach einer Leihe zum FC Wimbledon (zehn Spiele in der First Division), wechselte Volz zum FC Fulham. Er absolvierte dort 125 Partien in der Premier League, ehe er nach einem Intermezzo bei Ipswich Town (23 Spiele in der Championship) von 2010 bis 2012 zum FC St. Pauli ging. Zum Abschluss seiner aktiven Karriere lief er nochmal für den TSV 1860 München auf.

Seine Karriere in der Nationalmannschaft war hingegen extrem kurz: Volz war als Spieler im November 2004 einmal für die DFB-Elf nominiert, kam im Testspiel gegen Kamerun aber nicht zum Einsatz.

Co-Trainer beim DFB und in Istanbul

Nach der aktiven Karriere arbeitete er unter anderem als Co-Trainer von Nagelsmann bei RB Leipzig sowie als Assistenzcoach und Scout für Galatasaray Istanbul. "Ich konnte in den vergangenen Jahren sehr wertvolle und diverse Erfahrungen als Co-Trainer sammeln, die ich von Beginn an voll mit einbringen werde", wurde Volz in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Die TSG ist ein sehr innovativer Verein mit herausragenden Bedingungen. Ich bin voller Vorfreude, mit dem Trainerteam und der Mannschaft loszulegen."

Neuer Torwarttrainer Nationalkeeper Oliver Baumann wird in der neuen Saison von Marjan Petkovic in Schwung gehalten. Der Ex-Torhüter der Hoffenheimer (2002 bis 2004) ersetzt Alexander Stolz, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte. "Bei der TSG-Akademie habe ich meine ersten Schritte als Torwarttrainer gemacht. Umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und ohne große Eingewöhnungszeit direkt loszulegen", sagte Petkovic.