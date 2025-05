Exklusiv: Hoffenheim will mit Christian Ilzer in die nächste Saison gehen

Seit Wochen gibt es Spekulationen, dass bei der TSG Hoffenheim ein Trainerwechsel bevorsteht. Bei SWR Sport bekennt sich die Vereinsführung des Bundesligisten nun klar zu Coach Christian Ilzer.

Lukas Kwasniok, Alexander Blessin, Sandro Wagner: Es kursierten einige Namen als mögliche Trainerkandidaten im Kraichgau. Sie wurden alle als Nachfolger des aktuellen TSG-Coaches Christian Ilzer gehandelt. Im Interview mit SWR Sport positionierte sich am Freitag der Erste Vorsitzende des TSG Hoffenheim e.V., Jörg Albrecht, klar zu Ilzer. "Am Trainer gibt es keine Frage und keine Zweifel", sagte Albrecht. "Gehen Sie davon aus, dass Christian Ilzer Trainer sein wird zum Start der neuen Runde."

Zuletzt wurde berichtet, dass Sandro Wagner, der sein Amt als Co-Trainer der Nationalmannschaft im Sommer beenden wird, der TSG Hoffenheim abgesagt hätte. Laut Jörg Albrecht habe es aber weder zu Wagner noch zu anderen Trainern Kontakt gegeben. "Wenn Leute uns absagen, wäre zunächst zu klären, ob wir sie überhaupt angefragt haben. Auch da kann ich sagen: Wir haben sie gar nicht gefragt, also brauchen sie uns auch gar nicht absagen."

Austausch zwischen Albrecht und Schicker sei bei TSG "hervorragend"

Die Aufgaben des TSG Hoffenheim e.V. und der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH sind klar getrennt. Jörg Albrechts größte Herausforderung als Vereinsvorsitzender ist aktuell, für die kommende Mitgliederversammlung im Juli eine Satzung auf den Weg zu bringen, die zukunftsfähig ist. Dabei sollen die Mitglieder weiter in die Prozesse des Vereins eingebunden werden.

Die TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH kümmert sich hingegen um die sportliche Ausrichtung der Profiabteilung. Der Austausch zwischen dem Vereinsvorsitzenden Albrecht und dem Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, sei "hervorragend. Es ist der Geschäftsführung sehr wichtig, dass wir als e.V. informiert sind. Ich habe natürlich ein Interesse daran, aus erster Hand zu erfahren, was stimmt und was zutrifft", so Albrecht. Deswegen könne er sicher sagen, dass "Christian Ilzer auch nächste Saison Trainer bei der TSG Hoffenheim sein wird".

Neuausrichtung bei TSG Hoffenheim ohne Roger Wittmann

Im Zusammenhang mit der TSG Hoffenheim wurde zuletzt mehrfach über eine Neuausrichtung gesprochen. Die Geschäftsführung der GmbH hatte in Absprache mit dem Verein entschieden, sich von Spielerberater Roger Wittmann loszulösen. Wittmann ist ein enger Vertrauter des Mäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp. Warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist, wollte Albrecht nicht weiter erläutern. Es seien interne Gründe, die von der Geschäftsführung zu vertreten wären. Er habe dabei aber vollstes Vertrauen.

Albrecht erklärte allerdings, was das "Loslösen" von Spielerberater Wittmann bedeutet. "Loslösen muss man so definieren, dass die Zusammenarbeit nicht mehr so intensiv ist." Dies schließe aber nicht aus, dass "auch Spieler mal wieder, wenn es passt, in Zusammenarbeit mit Herrn Wittmann verpflichtet werden". Zunächst gelte allerdings das, was die Geschäftsführung kommuniziert habe.

Jörg Albrecht: Froh, wenn Saison beendet ist

Albrecht wurde im September 2024 zum ersten Vereinsvorsitzenden gewählt. Für ihn selbst seien die vergangenen Monate eine schwere Zeit gewesen. Das Verhältnis zwischen Fans und Verein habe sich seiner Meinung nach zum Positiven entwickelt. Das sportliche Saisonfazit von Albrecht: "Gott sei Dank ist sie fast herum."

Besonders in den letzten Spielen habe die Mannschaft, was die Ergebnisse betreffe, viel Pech gehabt. "Wenn die Saison vorbei ist, sind wir alle froh und glücklich. Dann starten wir in der neuen Saison neu durch." In der neuen Spielzeit wünscht sich Albrecht, dass das Team von Coach Ilzer unter die Top zehn in der Bundesliga kommt. "Es wäre natürlich schön, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen könnten." Das wäre für die "TSG-Hoffenheim-Seele" gut.