Wenn die TSG Hoffenheim am Sonntagabend den 1. FC Heidenheim empfängt, geht es für beide um Punkte gegen den Abstieg. Die etwas komfortablere Ausgangssituation hat der Gastgeber.

Die TSG Hoffenheim konnte nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen mal ein bisschen durchatmen. Zwei Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen drei Partien haben der TSG ein kleines Polster im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Ganz anders sieht es beim 1. FC Heidenheim aus, der als Tabellenletzter zum Auswärtsspiel nach Sinsheim (Sonntag, 17:30 Uhr) reisen wird.

Die seit acht Bundesliga-Spielen sieglosen Heidenheimer haben nach den Samstagsspielen bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, zum Relegationsplatz 16 sind es durch den überraschenden Sieg des VfL Bochum beim FC Bayern München fünf Zähler. Die Trendwende muss her, mit jeder weiteren Niederlage sinken die Chancen auf den Klassenverbleib deutlich.

Nach dem 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag gab es unter der Woche viele Gespräche beim FCH. Dabei habe es nicht nur "Monologe" gegeben, wie Frank Schmidt auf der Pressekonferenz sagte: Auch die Mannschaft hat eine "Forderung an sich selbst" formuliert. "Kommunikation ist immer wichtig. Aber das Entscheidende ist, wie man sich auf dem Platz verhält und das Ganze dann umsetzt. Dabei sind alle gefordert", sagte der 51-Jährige.

Hoffenheim kann Abstand auf die Abstiegszone wieder vergrößern

Für die TSG Hoffenheim bietet das Heimspiel gegen Heidenheim die Chance, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Als Tabellendreizehnter (25 Punkte) hat die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer fünf Punkte Vorsprung auf den Sechzehnten aus Bochum, der den Punkteabstand am Samstag verkürzen konnte. Mit einem Sieg am Sonntagabend würde der alte Abstand von acht Zählern wiederhergestellt.

"Wir hatten zuletzt gute Ergebnisse. Diese Positivität und diese Energie aus den Ergebnissen müssen wir mitnehmen", sagte TSG-Trainer Christian Ilzer vor dem Spiel gegen Heidenheim. "Und trotzdem gibt es kein Zurücklehnen. Es gibt noch viele Duelle gegen direkte Konkurrenten. Jetzt zu glauben, wir wären durch, wäre fatal."

Die Vorsicht ist angebracht. Denn ein Heidenheimer Sieg würde bedeuten, dass die TSG weiter den Blick nach unten richten muss. Nicht nur würde Heidenheim selbst ein bisschen näher an die Nichtabstiegszone heranrücken, neben Bochum punkteten am Samstag auch die Konkurrenten Kiel und St. Pauli. Deshalb gilt sowohl für Heidenheim als auch für Hoffenheim: Verlieren verboten!

Keine Tore im Hinrunden-Duell

In der Hinrunde trennten sich Heidenheim und Hoffenheim auf der Ostalb mit einem 0:0. Sollte die Partie am Sonntag erneut so ausgehen, hätten beide nicht verloren. Aber: Das Ergebnis würde den Hoffenheimern sicherlich etwas mehr helfen als dem Tabellenletzten aus Heidenheim.