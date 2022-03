Nach dem 1:1 gegen den FC Bayern: Hoffenheim-Fans feiern Andrej Kramaric

per Mail teilen

Kurz vor dem 1:1 gegen den FC Bayern gab die TSG Hoffenheim die Vertragsverlängerung von Andrej Kramaric bekannt. Nach dem Spiel wurde der Top-Stürmer von den Fans gefeiert.

Als seine Mitspieler schon auf dem Weg in die Kabine waren, ging Andrej Kramaric nochmal zu den Fans der TSG Hoffenheim und klatschte ihnen zu. Sein Name schallte ihm voller Dankbarkeit entgegen. Unmittelbar vor dem 1:1 der Kraichgauer im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern hatte die TSG in der Sinsheimer Arena verkündet, dass der kroatische Vize-Weltmeister von 2018 seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat.

Kramaric freut sich auf eine "spannende Zukunft"

"Ich habe jeden Moment bislang hier genossen und freue mich nun auf eine spannende Zukunft. Nie hätte ich erwartet, dass ich einmal zu den besten Stürmern in Deutschland zählen würde, aber das geht nur, weil ich mich hier absolut heimisch fühle", betonte Kramaric.

Der Familienvater lebt in Heidelberg und ist für Hoffenheims Manager Alexander Rosen bereits eine "lebende TSG-Legende". Die Klärung der Personalie Kramaric hatte sich - entgegen anderer Vertragsverlängerungen - gezogen. Am Ende aber verzichtete der 30-Jährige darauf, seinen wohl letzten großen Kontrakt als Profi woanders zu unterzeichnen.

TV-Tipp Höhepunkte, Interviews und Analysen zum Spiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern gibt es am Sonntag ab 21:45 Uhr bei SWR Sport BW im SWR Fernsehen.

Ein perfekter Tag für Hoffenheims Rekord-Torschützen (86 Liga-Treffer) wäre es gewesen, wenn er seine Chance zum 2:1 kurz vor Schluss noch genutzt hätte. Dann hätten ihn die Fans wohl gar nicht mehr unter die Dusche gelassen. Aber auch so wurde er von den Fans gefeiert.