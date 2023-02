"Bestes Spiel seit Wochen" - TSG steht trotzdem mit leeren Händen da

Die TSG Hoffenheim zeigt gegen Borussia Dortmund eine klare Leistungssteigerung, rutscht aber nach dem 0:1 auf den Abstiegsrelegationsplatz ab.

Beim Krisenklub aus dem Kraichgau kassierte der neue Trainer Pellegrino Matarazzo seine dritte Niederlage in Serie seit seinem Amtsantritt, auch wenn seine Mannschaft sich stark verbessert zeigte. Damit stellte Hoffenheim den Vereinsrekord von zwölf sieglosen Spielen von 2008/2009 ein, als die TSG unter Ralf Rangnick in ihrer Premierensaison im Oberhaus vom ersten Platz abstürzte, und rutschte auf den Relegationsplatz 16 ab.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das ist klar. Das sind Leistungen, die uns auch zu Ergebnissen führen. Das nehmen wir mit. Aber natürlich gibt es immer noch Luft nach oben", sagte TSG- Trainer Pellegrino Matarazzo im ARD-Interview.

Der Ex-Dortmunder Thomas Delaney saß bei den Hoffenheimern nach einem grippalen Infekt nur auf der Bank. Der Außenseiter fand dennoch wesentlich besser ins Spiel als zuletzt zu Hause beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen und wagte sich sogar immer wieder nach vorne, meist angetrieben vom Österreicher Christoph Baumgartner.

TSG hofft vergeblich auf Elfmeterpfiff

Kurz vor der Pause aber gingen die Gäste mit einem kuriosen Freistoß-Tor in Führung: Mit dem Rücken verlängerte Julian Brandt den scharf getretenen Ball von Marco Reus ins Netz (43. Minute) - sein achtes Saisontor. Marius Wolf hatte kurz darauf freie Schussbahn und hätte das 2:0 machen müssen.

Nach dem Wechsel hofften die Hoffenheimer kurz auf einen Elfmeter: Emre Can hatte Kevin Akpoguma an der Strafraumgrenze berührt und Referee Martin Petersen schaute sich die Szene noch mal am Videoschirm an, gab dann aber Schiedsrichterball, weil ihm der Kontakt nach Ansicht nicht für einen Elfmeter ausreichte. Eine Entscheidung, die Matarazzo nicht nachvollziehen konnte.

Oliver Baumann: Beste Leistung seit Wochen

Kurz darauf nahm Petersen bei einer weiteren VAR-Entscheidung einen Treffer von Wolf (56.) zurück: Nico Schlotterbeck hatte zuvor Ihlas Bebou auf den Fuß getreten. Nach diesem turbulenten Start in die zweite Halbzeit spielten auch die Hoffenheimer eifrig mit, vergaben aber Schusschancen von Kramaric und Baumgartner.

Neben Matarazzo nimmt auch Oliver Baumann positive Aspekte aus dem Spiel mit. Es sei die beste Leistung seit Wochen gewesen, sagte er im ARD-Interview. "Seit Rino (Trainer Matarazzo, Anm. d. Red.) da ist, haben wir eine neue Richtung eingeschlagen", sagte der TSG-Keeper. In Hoffenheim hoffen sie, dass die Richtung "Klassenerhalt" heißt.