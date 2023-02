"Zäh und schwierig": Hoffenheim hadert mit sich und dem Referee

per Mail teilen

Nur zwei Punkte aus den letzten zwölf Spielen - so steckt der einstige Europa-League-Kandidat Hoffenheim weiter im Abstiegskampf. Dennoch macht die Niederlage gegen den BVB Mut.

In der Tabelle geht's weiter abwärts, auf dem Rasen immerhin etwas aufwärts. Die TSG Hoffenheim ist im Abstiegskampf der Bundesliga auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht. Mit dem 0:1 gegen Borussia Dortmund machte der Krisenklub aus dem Kraichgau nicht nur das Dutzend an sieglosen Spielen in Serie voll, sondern musste auch noch die Erfolge der Mitkonkurrenten Hertha BSC und Schalke 04 zur Kenntnis nehmen.

Dennoch verbreiteten der neue Trainer Pellegrino Matarazzo und Routiniers wie Kapitän Oliver Baumann trotzigen Optimismus. "Ich glaube, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Jetzt war es wieder ein Schritt nach vorne. Gegen Mainz greifen wir an", sagte Matarazzo nach seiner dritten Niederlage seit Amtsantritt. "Es entwickelt sich was. Wir haben eine gewisse Energie in der Mannschaft, einen Zusammenhalt und auch eine Bindung, die uns gut tun wird."

Niederlage als Mutmacher für die TSG

Matarazzo und seine Mannschaft müssen sich aber mit einem Szenario am Saisonende wie vor zehn Jahren beschäftigen: Damals rettete sich die TSG unter Chefcoach Markus Gisdol mit einem spektakulären Sieg am letzten Spieltag bei Borussia Dortmund in die Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern und sicherte sich dort den Klassenerhalt.

Mut macht den Hoffenheimern, dass sie die Chancen zum Ausgleich hatten, weil der BVB zu schludrig mit seinen Möglichkeiten umging. Vor 30.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Sinsheim erzielte Julian Brandt (43. Minute) das Tor des Tages. Mit dem Rücken verlängerte der Nationalspieler den scharf getretenen Ball von Marco Reus ins Netz.

TSG-Torhüter Baumann: "Zähes und schwieriges Jahr"

Nach den Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und beim FC Augsburg zeigte sich das Matarazzo-Team dieses Mal wesentlich widerstandsfähiger und spielte teilweise auch mutig nach vorne. "Ich finde, wir waren heute konkurrenzfähig mit dem BVB. Irgendwann werden wir auch wieder Ergebnisse bringen können", sagte der starke Torhüter Baumann. "Uns ist bewusst, dass wir im Abstiegskampf sind, aber wir gehen den eingeschlagenen Weg weiter und vertrauen darauf. Es ist zäh und ein schwieriges Jahr, aber wir müssen so weitermachen."

Man müsse noch eine Schippe drauflegen, um so ein Spiel mal auf seine Seite zu ziehen, sagte Abwehrchef Kevin Vogt - und die Chancen nutzen. "Die waren da, wir haben uns in der zweiten Halbzeit einige gute erspielt. Darauf können und werden wir aufbauen."

Aufreger um vermeintlichen Elfmeter für die TSG

Für viel Unverständnis sorgte eine Szene kurz nach der Halbzeit, als Dortmunds Emre Can seinen Gegenspieler Kevin Akpoguma an der Strafraumgrenze berührte. Schiedsrichter Martin Petersen schaute nach einem Hinweis von Video-Assistent Daniel Schlager am Bildschirm noch einmal genau hin, gab dann aber Schiedsrichterball und keinen Elfmeter. "Er berührt mich am Fuß und gibt mir noch einen Schubser von oben. Für mich ist es ein ganz klares Foul", klagte Akpoguma später. Auch Matarazzo konnte Petersens Entscheidung nicht nachvollziehen, und brauchte "noch eine gewisse Aufklärung".

Die gab der Referee nach dem Spiel: Er habe in der Review-Area gesehen, "dass beide Kontakte nicht für ein Foulspiel ausreichen", sagte Petersen im ARD-Interview. Dass der 37-jährige Stuttgarter später noch ein Tor von BVB-Profi Marius Wolf zum 2:0 zurücknahm, bezeichnete selbst Borussia-Coach Edin Terzic als korrekt - da konnten sich die Hoffenheimer nicht beschweren.

Einen Vereinsrekord haben die Kraichgauer jedenfalls nach diesem weiteren Rückschlag eingestellt: In der Saison 2008/09 gab es schon einmal zwölf sieglose Spiele nacheinander. Damals stürzte die TSG unter Ralf Rangnick in ihrer Premierensaison im Oberhaus vom ersten Platz ab.