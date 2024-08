Situation "eskaliert": TSG Hoffenheim befürchtet Fan-Ärger und Proteste gegen Hopp

per Mail teilen

Dem seit Wochen krisengeplagten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim droht beim Saisonstart gegen Aufsteiger Holstein Kiel massiver Ärger mit einem Teil der eigenen Fans.

Die Verantwortlichen der TSG 1899 Hoffenheim fürchten zum Bundesliga-Start größere Proteste aus der eigenen Fanszene - auch gegen Mäzen und Gesellschafter Dietmar Hopp. Die Situation sei aus Sicht des Clubs vor der Partie gegen Holstein Kiel am Samstag (24.08.2024, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) "eskaliert".

TSG Hoffenheim lässt Fanlager räumen

Zwischen dem Verein und den Fanclubs sei die Kommunikation inzwischen zum Erliegen gekommen, hieß es am Dienstag (20.08.2024). Als erste Maßnahme lässt die TSG deshalb das Fanlager im Stadion von Sinsheim räumen, weil gerade dort Plakate mit Hassbotschaften erstellt werden könnten.

Der Verein wolle keine Meinung unterdrücken, erklärten Hoffenheimer Verantwortliche in einem Mediengespräch, aber verhindern, "dass Dietmar Hopp aus seinem eigenen Stadion gemobbt wird". Das Ziel sei weiter, die Fans zu Gesprächen an einen Tisch zu bekommen.

In Sinsheim brodelt es, seit Rosen weg ist

Auslöser der Auseinandersetzung ist eine weitreichende Entscheidung der TSG während der Sommerpause: Der langjährige Manager Alexander Rosen musste gehen, von den einst vier Geschäftsführern blieb nur der neu gekommene Jurist Markus Schütz.

Anschließend hatten TSG-Anhänger rund um die Arena in Sinsheim und dem Trainingszentrum in Zuzenhausen Transparente mit harscher Kritik an den Verantwortlichen befestigt. "125 Jahre TSG - Aufgebaut und zerstört - danke für Nichts!", hieß es auf einem der Plakate.

Plakate gegen Hopp: "Wir Fans sind der Verein"

Auf einem weiteren wurde Hopp persönlich attackiert: "Wir Fans sind der Verein. Hopp verpiss Dich!" Der Unmut bei den organisierten Anhängern hält seitdem an.

In den sozialen Medien gibt es zudem vermehrt Angriffe gegen Interimspräsidentin Simone Engelhardt und den Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der sich um das Amt des Clubchefs bei den Wahlen am 2. September bewerben will. Beide werden dem Hopp-Lager zugerechnet.

TSG Hoffenheim: Fans sprechen von "der größten Zerreißprobe"

Der Fanclub Young Boyz 07 schreibt von der "größten Zerreißprobe" des Vereins. Die TSG sei Hopps Lebenswerk, es sei nun aber an der Zeit loszulassen.

Der 84 Jahre alte Milliardär hat sich bisher nicht zu den jüngsten Entscheidungen und den Folgen geäußert. Gegen Hopp gibt es schon lange Schmähgesänge und Hassbotschaften - bisher allerdings von Fans anderer Bundesliga-Vereine.