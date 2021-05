Andrej Kramaric ist im Angriff der TSG 1899 Hoffenheim kaum zu ersetzen. Der Torjäger will sich aber noch nicht auf eine langfristige Zukunft beim Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau festlegen.

"Wir müssen uns nicht stressen", sagte Kramaric, dessen Vertrag bis Sommer 2022 läuft, in einem Interview mit dem Klubmagazin: "Natürlich denke ich oft darüber nach, aber erst einmal liegt der Fokus auf der restlichen Saison. Danach werden wir weitere Gespräche führen und schauen, was passiert."

Kramaric: "Das Beste, was mir je passiert ist"

Der kroatische Nationalstürmer spielt derzeit seine sechste Saison für die TSG und ist mit 92 Pflichtspieltreffern Hoffenheims Rekordtorschütze. Eine berufliche Veränderung ist für den 29-Jährigen aber nicht zwingend. "Ich kann nur immer wieder betonen, wie wohl ich mich hier fühle", sagte er: "Der Wechsel zur TSG war das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe einen super Draht zu den Mitspielern, dem Trainerteam und zu den Mitarbeitern. Ich kann mich hier zu Hause fühlen und über alles reden."

Saison mit Höhen und Tiefen

In der aktuellen Saison ist Andrej Kramaric einmal mehr der erfolgreichste Schütze seines Teams. Wettbewerbsübergreifend traf Kramaric in 31 Pflichtspielen 22 Mal für Hoffenheim, allein 17 Treffer erzielte er in der Bundesliga. Doch die Saison war für Kramaric nicht nur durch sportliche Höhen geprägt. Eine Corona-Infektion im Oktober 2020 setzte ihn mehrere Wochen außer Gefecht, im weiteren Saisonverlauf plagten den Kroaten Knöchelprobleme und eine Sprunggelenksverletzung.

Top in Form

Aktuell spielt sich Kramaric wieder in eine hervorragende Form, in den vergangenen beiden Bundesligaspielen erzielte Kramaric drei Tore. Die Verantwortlichen in Hoffenheim wissen, was sie an dem 29-Jährigen haben. Und auch wenn Kramaric sich in Sachen Zukunftsplanung "nicht stressen" lassen will - eine Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim ist auch über den Sommer 2022 hinaus möglich.