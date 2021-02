per Mail teilen

Die TSG 1899 Hoffenheim geht stark ersatzgeschwächt in die Bundesliga-Partie gegen den SV Werder Bremen. Unter anderem fällt der kroatische Top-Stürmer Andrej Kramaric aus.

Am Sonntag (18:00 Uhr) fehlen TSG-Trainer Sebastian Hoeneß zum Abschluss des 22. Bundesliga-Spieltags gleich 13 Profis. Neben den ohnehin schon fehlenden zehn Akteuren um den WM-Zweiten Andrej Kramaric (Sprunggelenk) werden gegen Werder auch Kevin Vogt (5. Gelbe Karte), Mijat Gacinovic (Verletzung im Europapokal-Spiel) und Stefan Posch (positiver Corona-Test) nicht dabei sein. "Natürlich können wir das nicht gebrauchen. Aber das ist die Situation", sagte Hoeneß.

Dennoch geht der Hoffenheim-Coach zuversichtlich in die Begegnung mit den punktgleichen Bremern. "Wir wollen das Spiel nutzen, um vorbeizuziehen. Wir wissen, dass ein Gegner kommt, der gut unterwegs ist", sagte Hoeneß.

Die TSG hatte am Donnerstagabend eine Zwei-Tore-Führung in der Europa-League-Spiel gegen Molde FK verspielt und war nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Schon in der Hinserie war Hoffenheim wegen zahlreicher Corona-Fälle und Verletzungen immer wieder arg geschwächt angetreten.