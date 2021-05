Wenn am Samstag (15:30 Uhr) die TSG Hoffenheim den FC Schalke 04 empfängt, dann werden böse Erinnerungen wach. Im Hinspiel hatten die Kraichgauer eine krachende Niederlage kassiert.

Es war das absolute Negativ-Erlebnis in dieser an Rückschlägen nicht gerade armen Saison. Bilder der Enttäuschung, die nicht aus dem Kopf gehen wollen: Eine frustrierte Hoffenheimer Mannschaft, ein fassungsloser Trainer Sebastian Hoeneß nach Spielende. Und über allem ein leuchtendes 4:0 auf dem großen Video-Würfel in der Arena auf Schalke. 4:0 für den Tabellenletzten S04 gegen die TSG.

"Das sind keine schönen Erinnerungen", sagt TSG-Coach Sebastian Hoeneß auf der Spieltags-Pressekonferenz nachdenklich und versucht sich im Verdrängen des schlimmen Auftritts von Gelsenkirchen: "Viele Gedanken verschwende ich aber nicht mehr daran, weil es schon länger zurückliegt."

Die Erinnerungen an den 9. Januar tun weh

Und trotzdem schmerzt die Konfrontation mit jenem unrühmlichen Auftritt immer noch: Nach fast einjähriger Durststrecke hatten die abgeschlagenen Königsblauen an jenem Januar-Samstag die Einstellung des historischen Negativrekordes von Tasmania Berlin gerade noch vermieden. Auf Kosten der Hoffenheimer Reputation.

Die düpierten Kraichgauer ernteten für die 04-Blamage bundesweit Hohn und Spott. Waren vorgeführt worden von einem Gegner, der zuvor dreißigmal nicht gewonnen hatte. Ausgetanzt von einem 19-jährigen Nobody und dreifachen Torschützen: Matthew Hoppe. Viele hatten von dem jungen Mann aus den USA zuvor noch nie etwas gehört.

Schalke kommt mit dem fünften Trainer der Saison

Vier Monate später trifft man sich nun wieder. "Mit einer komplett neuen Konstellation", wie auch Sebastian Hoeneß weiß. Wenn am Samstag Schalke 04 in der Sinsheimer Arena zu Gast ist, sind die Würfel für die Gelsenkirchener längst gefallen. Schalke kommt als Absteiger und mit dem inzwischen fünften (!) Trainer der Saison auf der Bank: Dimitrios Grammozis. Der Hoffenheim-Coup hatte auf Schalke wenig Wirkung gezeigt, Königsblau zerfiel wieder in Königsgrau und spielt nächste Saison zweitklassig.

Macht Hoffenheim den Klassenerhalt perfekt?

Die TSG dagegen nahm in den vergangenen Wochen endlich wieder Fahrt auf, steuert mit zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Folge stramm auf Kurs Klassenerhalt. Und das gegen starke Gegnerschaft wie Leverkusen, Leipzig, Mönchengladbach und Freiburg.

Die noch fehlenden Zähler zum auch rechnerischen Klassenerhalt könnten die Hoffenheimer jetzt ausgerechnet gegen den "Trauma-Gegner" Schalke einfahren: "Wir wollen weiter punkten und die Saison gut beenden", so Hoeneß, der aber vor Leichtsinn gegen die Schalker warnt: "Die sind unberechenbar, jetzt wo sie als Absteiger feststehen. Und in der Offensive bringen sie immer noch eine ordentliche Mannschaft auf den Platz". Man erinnere sich an das 0:4 vom 9. Januar...

Job-Garantie für Sebastian Hoeneß

Abgehakt. Sebastian Hoeneß darf jetzt in aller Ruhe auch die Planung der kommenden Saison in Angriff nehmen. Trotz der sportlich verkorksten aktuellen Spielzeit bekam der junge Trainer von seinen Vorgesetzten eine Job-Garantie ausgestellt: "Die Ausrichtung, mit welchem Trainer wir in die neue Saison gehen, ist völlig klar und in der Klubführung einstimmig entschieden: mit Sebastian Hoeneß", so Alexander Rosen, der Direktor Profifußball der TSG, in einem Interview mit der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Hoeneß selbst hat für sich in dieser für ihn ersten und schwierigen Spielzeit in der Bundesliga "wertvolle Erfahrungen gesammelt. Diese Saison war eine besondere und extrem anspruchsvoll. Da war es nicht immer einfach, ruhig und fokussiert zu bleiben." Trotz DFB-Pokal- und Europa-League-Aus gegen Außenseiter und des schwachen Abschneidens in der Liga mit fragwürdigen Vorstellungen wie eben am 9. Januar auf Schalke.

Bloß jetzt kein zweites Trauma Schalke

Wie schade wäre es, wenn dieses große Vertrauen der Vereinsführung in den Trainer am Samstag mit einer erneuten Niederlage gegen den Absteiger getrübt würde. Hoffenheim als einziges Team der Saison mit zwei Pleiten gegen den Absteiger? "Wir haben immer Druck zu punkten", kontert Sebastian Hoeneß negative Gedankengänge, "egal gegen wen, ich verliere nie gerne. Wir denken positiv und wollen unsere Serie ausbauen." Also bloß kein zweites Schalke 0:4-Trauma im Kraichgau.