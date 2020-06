Am Freitagabend kommt es zu einem besonderen Bundesliga-Duell in Sinsheim: Die TSG Hoffenheim trifft auf RB Leipzig und ihren Ex-Trainer Julian Nagelsmann.

Drei Tage nach der Trennung von Chefcoach Alfred Schreuder trifft die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga auf ihren früheren Trainer Julian Nagelsmann. Die Kraichgauer empfangen im Freitagabendspiel (20:30 Uhr) RB Leipzig. Nagelsmann war nach über drei erfolgreichen Jahren bei der TSG im vergangenen Sommer zu den Sachsen gewechselt und kämpft mit seinem Club um die Champions League-Teilnahme.

Für die Hoffenheimer, die bereits acht Niederlagen in dieser Saison in Sinsheim kassiert haben, geht es um Punkte für die Europa League. Der derzeitige siebte Tabellenplatz würde für die Qualifikationsspiele reichen. Nach dem überraschenden Abgang des Niederländers Schreuder führt Sportchef Alexander Rosen ein insgesamt sechsköpfiges Betreuerteam an. Für die neue Spielzeit soll eine externe Lösung her. Verzichten müssen die Hoffenheimer gegen Leipzig auf ihren gesperrten Kapitän Benjamin Hübner.