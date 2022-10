Schalke zum Zweiten: Hoffenheim selbstbewusst vor DFB-Pokal-Partie

Für André Breitenreiter, Sebastian Rudy und Ozan Kabak ist es ein zweites Wiedersehen mit dem Ex-Club innerhalb weniger Tage. Hoffenheims 20. Spielzeit im DFB-Pokal soll nicht so schnell zu Ende sein.

Drei Tore und drei Punkte in der Bundesliga - und nun als Wiederholungstäter in Runde drei im DFB-Pokal? Vier Tage nach dem 3:0 in Gelsenkirchen wollen die Fußballprofis der TSG 1899 Hoffenheim auch im Pokal-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 beweisen, dass sie derzeit zu Recht auf einem Champions-League-Platz stehen. Die Zweitrundenpartie am Dienstag (20:45 Uhr) in Sinsheim ist auch eine von ganz vielen Anläufen der Kraichgauer, irgendwann einmal wenigstens das Halbfinale des Wettbewerbs zu erreichen.

Zweites Spiel gegen Schalke innerhalb von fünf Tagen

Über das Viertelfinale kam der Club bislang nämlich nie hinaus, auch nicht unter dem heutigen Startrainer Julian Nagelsmann. Jetzt geht es für das Team von André Breitenreiter aber erst mal um den Einzug ins Achtelfinale gegen den Vorletzten der Liga, dessen Chefcoach Frank Kramer (früher Hoffenheim) eine weitere Bewährungsfrist bei den Königsblauen bekommen hat.

"Das Spiel geht wieder von Neuem los, beginnt wieder mit 0:0", erklärte Offensivspieler Christoph Baumgartner die fußballerische Logik vor dem erneuten Aufeinandertreffen. "Wir müssen wieder die gleiche Leistung zeigen oder noch eine Schippe drauflegen, dann werden wir das Spiel gewinnen." Aber natürlich werde auch Schalke irgendwelche Schlüsse aus dem Spiel vom Freitagabend ziehen.

20. Pokal-Saison soll nicht gegen Schalke enden

Es ist jedenfalls die 20. Pokal-Saison der Hoffenheimer. Beim ersten Mal 2002 fegte die TSG noch als Regionalligist den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 4:1 aus dem alten Dietmar-Hopp-Stadion - Trainer war damals ein gewisser Hansi Flick. Dafür blamierte sich der Bundesligist vor zehn Jahren in der ersten Runde unter der Verantwortung von Markus Babbel mit einer 0:4-Pleite beim Viertligisten Berliner AK. In der vergangenen Saison scheiterte die TSG im Achtelfinale mit 1:4 am badischen Rivalen SC Freiburg, der erst im Endspiel von RB Leipzig gestoppt wurde.

Für Breitenreiter ist es nun innerhalb kürzester Zeit ein zweites Wiedersehen mit seinem Ex-Club. "Ich finde es super, dass wir auf Schalke treffen, es wird eine tolle Pokal-Atmosphäre herrschen", prophezeite der 49-Jährige. Aus dem vierten Tabellenplatz in der Liga schöpft sein Team weiteres Selbstvertrauen. "Man sieht, dass etwas zusammenwächst, aber wir müssen jetzt weiter Gas geben", sagte der österreichische Nationalspieler Baumgartner.

Ozan Kabak sorgt für Stabilität in der Abwehr

Der 1:2-Patzer zuletzt zu Hause gegen Werder Bremen ist nicht vergessen, aber insgesamt zeigt sich die Mannschaft unter dem neuen Coach stabil. Das liegt auch an einem, der ebenso wie Co-Trainer Frank Fröhling und Nationalspieler Sebastian Rudy eine Schalker Vergangenheit hat: Ozan Kabak überzeugt als Rechtsverteidiger neben Abwehrchef Kevin Vogt.

Der 22 Jahre alte türkische Nationalspieler war 2019 vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gewechselt, dann Leihspieler beim FC Liverpool und bei Norwich City, ehe ihn die Hoffenheimer im Sommer für etwa fünf Millionen Euro holten. "Ozan ist für uns eine großartige Verstärkung", sagte Breitenreiter gegenüber SWR Sport über den 1,86 Meter großen Kabak. Der wiederum ist im Kraichgau angekommen: "Wir haben hier nicht den ganz großen Druck und können uns hier mit unseren vielen Trainern und Helfern ganz prima weiter entwickeln. Das ist für mich der richtige Club zur richtigen Zeit."