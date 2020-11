Nach Andrej Kramaric, Kasim Adams und Jacob Bruun Larsen wurde der nächste Spieler der TSG Hoffenheim positiv auf Corona getestet: Robert Skov wird den Kraichgauern eine Weile fehlen.

Erneut wurden Spieler der TSG Hoffenheim positiv auf das Corona-Virus getestet. Andrej Kramaric und Kasim Adams mussten nach ihren Länderspiel-Reisen Mitte Oktober in Quarantäne. Beim Tschechen Pavel Kaderabek lag ein Fall im familiären Umfeld vor. Zuletzt stieg das Trio zwar wieder ins Mannschaftstraining der Kraichgauer ein, hat aber mittlerweile sieben Pflichtspiele der TSG verpasst und ist dieses Mal nicht auf Länderspielreise. Vor der 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg wurden der Däne Jacob Bruun Larsen und ein Betreuer wegen SARS-CoV-2 bis auf Weiteres aus dem Verkehr gezogen.

Nun vermeldeten die Kraichgauer, dass auch Robert Skov am Montagabend im Trainingslager der dänischen Nationalmannschaft positiv getestet wurde. Sein Test am Freitagabend vor dem Wolfsburg-Spiel sei noch negativ gewesen, hieß der auf der TSG-Homepage. Anschließend reiste er zum Nationalteam, das am Mittwochabend in Kopenhagen zu einem Testspiel gegen Schweden antritt. Dieses Spiel und die beiden Nations-League-Spiele gegen Island und Belgien wird der 24-Jährige wohl verpassen. Wie lange er darüber hinaus der TSG Hoffenheim fehlen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut der aktuellen dänischen Corona-Regeln müsste er sich mindestens sieben Tage in Selbst-Isolation begeben, auch wenn er keine Symptome hat. Laut Vereinsangaben hat Skov derzeit keine Symptome.