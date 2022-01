David Raum erklärt seinen Tattoo-Jubel gegen Augsburg

David Raum hat nach seinem Tor ein neues Tattoo auf seiner Brust gezeigt. Nach dem Spiel erklärte er, was es damit auf sich hatte.

Nach seinem Treffer zum 3:1-Endstand für die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg ließ Nationalspieler David Raum tief blicken: Er zerrte seinen Trikot-Ausschnitt nach unten und offenbarte sein neues Tattoo. Doch was genau war darauf zu lesen? "Ich habe mir in der Winterpause den Spruch 'Living the Dream' tätowieren lassen", sagte der 23-Jährige am Samstagabend beim TV-Sender "Sky". "Ich lebe den Traum von jedem kleinen Fußballjungen in Deutschland, und deshalb passt der Spruch ganz gut. Der Torjubel war dann der richtige Zeitpunkt, den Spruch zu zeigen."

Wenig Zeit zum Träumen

Einen weiteren Traum offenbarte er nur wenige Minuten später im Interview bei SWR Sport: "Die Champions-League-Hymne zu hören, ist natürlich der Traum eines jeden Fußballers. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das ist nicht mein Traum", sagte Raum. "Aber wir denken von Spiel zu Spiel. Jetzt ist natürlich schön zu hören, dass wir auf dem dritten Platz sind. Aber es ist natürlich noch zu früh zum Spekulieren."

Raum avancierte zum WM-Kandidaten

Raum hat seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom Aufsteiger Greuther Fürth in den Kraichgau eine steile Karriere hingelegt, die ihn bis in die Nationalmannschaft führte: "Viel Zeit war in der Winterpause nicht. Aber natürlich hatte man hier und da mal einen ruhigen gehabt, in dem man darüber nachdenken konnte, was das für ein Wahnsinnsjahr für mich war." Auch gegen Augsburg zählte Raum neben Doppel-Torschützen Ihlas Bebou wieder zu den Besten seines Teams. Drei Länderspiele hat er inzwischen absolviert. In dieser Form ist er ein heißer WM-Kandidat für Bundestrainer Hansi Flick.